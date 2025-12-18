Главный тренер «Локомотива» Боб Хартли высказался о матче против ЦСКА (2:1 Б).

Боб Хартли
Боб Хартли globallookpress.com

«Ещё одна очень важная победа для нас, классная игра с обеих сторон.  Матч понравился болельщикам.  Несмотря на счёт 1:1, была острая игра.  Вратари сыграли здорово.

Дудоров дебютировал и сыграл достаточно хорошо.  У него не было почти тренировок с командой.  В сборе он также не принимал участия.  Для него было много нового.  Если ты вводишь талантливого техничного игрока, коим и является Дудоров, то я стараюсь ставить его в звенья, где мастерство и техника соответствует всей тройке.  Шалунов и Каюмов — отличные лидеры, которые помогали ему на льду и скамейке.  В течение сезона пробовали многих в это сочетание — и получалось не очень.  Поэтому напрашивался ход с Дудоровым.  Хочу отдать должное Шалунову и Каюмову — они подготовили к игре молодого хоккеиста.

Берёзкин?  Пока он не катается.  Сегодня в зале покрутил велосипед.  Доктор сказал, что есть прогресс, но пока по срокам неизвестно.  Скорее всего, он вернётся не в ближайшее время», — цитирует Хартли пресс-служба КХЛ.

«Локомотив» с 52 баллами продолжает лидировать на Западе, ЦСКА с 40 очками поднялся на седьмое место в турнирной таблице.