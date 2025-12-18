Главный тренер «Локомотива» Боб Хартли высказался о матче против ЦСКА (2:1 Б).

«Ещё одна очень важная победа для нас, классная игра с обеих сторон. Матч понравился болельщикам. Несмотря на счёт 1:1, была острая игра. Вратари сыграли здорово.

Дудоров дебютировал и сыграл достаточно хорошо. У него не было почти тренировок с командой. В сборе он также не принимал участия. Для него было много нового. Если ты вводишь талантливого техничного игрока, коим и является Дудоров, то я стараюсь ставить его в звенья, где мастерство и техника соответствует всей тройке. Шалунов и Каюмов — отличные лидеры, которые помогали ему на льду и скамейке. В течение сезона пробовали многих в это сочетание — и получалось не очень. Поэтому напрашивался ход с Дудоровым. Хочу отдать должное Шалунову и Каюмову — они подготовили к игре молодого хоккеиста.

Берёзкин? Пока он не катается. Сегодня в зале покрутил велосипед. Доктор сказал, что есть прогресс, но пока по срокам неизвестно. Скорее всего, он вернётся не в ближайшее время», — цитирует Хартли пресс-служба КХЛ.

«Локомотив» с 52 баллами продолжает лидировать на Западе, ЦСКА с 40 очками поднялся на седьмое место в турнирной таблице.