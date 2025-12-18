Главный тренер «Нефтехимика» Игорь Гришин назвал причины поражения своей команды в матче КХЛ против «Авангарда» (0:3).

Игорь Гришин — главный тренер «Нефтехимика» t.me/wolfstaya

«В первом периоде мы быстро пропустили две шайбы со стандартного положения. К сожалению, мы были не готовы к этому. Потом пытались вернуться в игру, создавали хорошие моменты. Мы могли забивать, но здорово сыграл вратарь и оборона соперника. При счёте 0:3 соперник играл надёжно, дисциплинированно. А так, забросив ноль шайб, не можем рассчитывать на победу.

Сегодня игрокам не хватило эмоций? Не скажу, что у нас не было эмоций. Наоборот, показалось, что на лавке их было чересчур много. Но эти эмоции надо на лёд выносить. Мы постоянно на эту тему разговариваем, но, к сожалению, ребята не всегда слышат нас.

Какая сейчас обстановка в коллективе? Мы идём от игры к игре, для нас все соперники сильные. С тренерским штабом заметили, что есть отрезок, где мы забиваем много голов, после чего происходит противоположная ситуация. Непонятно, как это работает. На тренировке мы работаем над реализацией, но в игре почему-то не всегда всё получается. Хочется, чтобы положительные отрезки были более продолжительными. Будем к этому стремиться», — цитирует Гришина пресс-служба «Нефтехимика».

После этого матча «волки» занимают 5-е место в таблице Востока с 37-ю очками в активе. В следующем поединке «Нефтехимик» сыграет против «Металлурга» 22-го декабря.