Главный тренер «Нефтехимика» Игорь Гришин назвал причины поражения своей команды в матче КХЛ против «Авангарда» (0:3).

Игорь Гришин — главный тренер «Нефтехимика»
Игорь Гришин — главный тренер «Нефтехимика» t.me/wolfstaya

«В первом периоде мы быстро пропустили две шайбы со стандартного положения.  К сожалению, мы были не готовы к этому.  Потом пытались вернуться в игру, создавали хорошие моменты.  Мы могли забивать, но здорово сыграл вратарь и оборона соперника.  При счёте 0:3 соперник играл надёжно, дисциплинированно.  А так, забросив ноль шайб, не можем рассчитывать на победу.

Сегодня игрокам не хватило эмоций?  Не скажу, что у нас не было эмоций.  Наоборот, показалось, что на лавке их было чересчур много.  Но эти эмоции надо на лёд выносить.  Мы постоянно на эту тему разговариваем, но, к сожалению, ребята не всегда слышат нас.

Какая сейчас обстановка в коллективе?  Мы идём от игры к игре, для нас все соперники сильные.  С тренерским штабом заметили, что есть отрезок, где мы забиваем много голов, после чего происходит противоположная ситуация.  Непонятно, как это работает.  На тренировке мы работаем над реализацией, но в игре почему-то не всегда всё получается.  Хочется, чтобы положительные отрезки были более продолжительными.  Будем к этому стремиться», — цитирует Гришина пресс-служба «Нефтехимика».

После этого матча «волки» занимают 5-е место в таблице Востока с 37-ю очками в активе.  В следующем поединке «Нефтехимик» сыграет против «Металлурга» 22-го декабря.