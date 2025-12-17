Нападающий Ансель Галимов высказался о подписании полноценного контракт с московским «Динамо».

Ансель Галимов globallookpress.com

«Всем привет! Хочу поделиться с вами приятной новостью. Я подписал полноценный контракт с хоккейным клубом "Динамо". Хочу поблагодарить руководство клуба и тренерский штаб за доверие. И, конечно, всех тех, кто поддерживал меня на протяжении всей моей карьеры.

Приложу все свои силы, чтобы помочь команде в достижении высоких целей. Я рад вернуться в динамовскую семью», — заявил Галимов в своём телеграм-канале.

Ранее нападающий подписал пробное соглашение с «Динамо» М Галимов провел за «бело-голубых» 3 матча и не отметился результативными действиями.

В нынешнем сезоне форвард также выступал за «Авангард», где принял участие в 16-и встречах и набрал 2 (1+1) очка.