Олимпийский чемпион и обладатель Кубка Стэнли, тренер команды «Россия 25» Алексей Ковалев отметил, что нападающий «Монреаля» Иван Демидов практически уже стал звездой НХЛ.

Иван Демидов globallookpress.com

«Как я понимаю, они придерживаются такой линии, чтобы собрать команду под большие цели, надеются что-то выиграть. Там пытаются создать команду на много лет вперед из молодых ребят, которые обобъются со временем. Для этого берут молодых, чтобы они быстро привыкали к тому хоккею. Тот же Демидов практически уже стал звездой. В наши времена, когда ты приезжал туда, тебя часто отправляли в фарм-клуб, никакой возможности не давали», — сказал Ковалев ТАСС.

20-летний Демидов занимает второе место среди лучших бомбардиров новичков сезона-2025/2026 НХЛ: в 30 матчах он набрал 24 очка (6 голов + 18 передач), отставая на два балла от лидера, форварда «Анахайма» Бекетта Сеннеке.

Россиянин был выбран под пятым общим номером на прошедшем драфте НХЛ. В Континентальной Хоккейной Лиге Демидов выступал за питерский СКА.