Главный тренер «Трактора» Бенуа Гру поделился мнением об игре своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Локомотива» (3:1).

Бенуа Гру — главный тренер «Трактора» globallookpress.com

«Безусловно, это важная победа над очень хорошим соперником. У "Локомотива" быстрая и габаритная команда, которая хорошо двигает шайбу. Они чемпионы прошлого сезона. Отмечу, что Мыльников отлично сыграл в воротах, а также отмечу наше меньшинство.

В третьем периоде игра чуть успокоилась? Да, мы отлично начали, но при этом смогли очень гибко использовать все возможности, которые у нас были. Порой ты этого не делаешь, проигрываешь матч, а потом при видеоанализе понимаешь, где их не использовал. Здесь после первого периода ушли в раздевалку, ведя в три шайбы.

Это отличный задел, который, правда, несколько успокаивает, при этом заставляет соперника всё больше идти в давление, что и было во втором периоде. Мы хорошо сыграли и в третьем периоде, сумели сдержать соперника, несмотря на их большинство и снятие вратаря. "Локомотив" — очень хорошая команда, с ними непросто играть», — приводит слова Гру пресс-служба «Трактора».

После этого матча челябинцы занимают 4-е место в таблице Востока с 18-ю очками в активе. В следующей встрече «Трактор» сыграет против «Авангарда» 14-го октября.