Главный тренер минского «Динамо» Дмитрий Квартальнов высказался о поражении своей команды в матче КХЛ против «Шанхайских Драконов» (0:3).

Дмитрий Квартальнов — главный тренер минского «Динамо»
Дмитрий Квартальнов — главный тренер минского «Динамо» globallookpress.com

«Игра в неравных составах предрешила все моменты.  У нас больше было большинства. "5 на 5" мы контролировали игру.  Но игра существует из большинства и меньшинства.  У нас должны быть ребята, которые должны решать, но не получилось.  Начинаем искать лишний пас, шайба даже не доходила до ворот.

Что не получилось при игре в меньшинстве?  Пропустили три гола.  Соперник здорово играл.  Шайба доходила.  Надо было выбрасывать шайбу», — цитирует Квартальнова «Матч ТВ».

После этого матча минское «Динамо» занимает 4-е место в таблице Запада с 16-ю очками в активе.  В следующем поединке «зубры» вновь сыграют против «Шанхайских Драконов» 11-го октября.