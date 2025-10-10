Главный тренер минского «Динамо» Дмитрий Квартальнов высказался о поражении своей команды в матче КХЛ против «Шанхайских Драконов» (0:3).

Дмитрий Квартальнов — главный тренер минского «Динамо» globallookpress.com

«Игра в неравных составах предрешила все моменты. У нас больше было большинства. "5 на 5" мы контролировали игру. Но игра существует из большинства и меньшинства. У нас должны быть ребята, которые должны решать, но не получилось. Начинаем искать лишний пас, шайба даже не доходила до ворот.

Что не получилось при игре в меньшинстве? Пропустили три гола. Соперник здорово играл. Шайба доходила. Надо было выбрасывать шайбу», — цитирует Квартальнова «Матч ТВ».

После этого матча минское «Динамо» занимает 4-е место в таблице Запада с 16-ю очками в активе. В следующем поединке «зубры» вновь сыграют против «Шанхайских Драконов» 11-го октября.