Знаменитый в прошлом нападающий сборной России и многих клубов Максим Сушинский считает, что пока игра СКА при Игоре Ларионове оставляет не самое лучшее впечатление.

Игорь Ларионов globallookpress.com

«Сейчас в СКА и не видно красивого хоккея. В атаке, повторюсь, есть моменты, но команда при Ларионове не играет даже так, как при нём играло "Торпедо". Да, состав у СКА сильно поменялся, но это же тренерское решение, состав главный тренер подбирал под себя, — сказал Сушинский "Чемпионату".

Ларионов возглавил СКА перед началом этого сезона. Пока армейцы с 13 очками идут восьмыми на "Западе". Следующий матч команда сыграет дома 13 октября с "Автомобилистом".