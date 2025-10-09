Защитник «Локомотива» Андрей Сергеев пропустит остаток сезона из-за серьезной травмы, полученной в игре против СКА. Об этом сообщила пресс-служба ярославского клуба.

Андрей Сергеев globallookpress.com

По предварительным данным, восстановление займет несколько месяцев, после чего хоккеист сможет приступить к тренировкам. Инцидент произошел в ходе силового приема со стороны капитана петербургского СКА Сергея Плотникова.

Столкновение у борта привело к тому, что Сергеев не смог продолжить игру, а Плотников был удален до конца матча. Позднее Спортивно-дисциплинарный комитет КХЛ рассмотрел эпизод и подтвердил наказание: нападающий СКА дисквалифицирован на два матча и оштрафован в соответствии с пунктом 1.11.2 статьи 29 Дисциплинарного регламента лиги («толчок на борт»).