Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин высказался о своих ожиданиях от нового сезона НХЛ.

Александр Овечкин globallookpress.com

«Мне по-прежнему нравится каждый день приходить на каток, веселиться, общаться с ребятами, тренерами и персоналом. Я просто наслаждаюсь всем. Конечно, становится всё сложнее и сложнее, ведь мне уже 40 лет. Иногда тело даёт об этом знать. Но, слава богу, я довольно хорошо себя чувствую и готов к новому сезону. Я в предвкушении. Я всё ещё люблю игру и, самое главное, всё ещё получаю удовольствие от хоккея.

Думаю, 1500 игр — это важный рубеж, но есть отметка 900 голов, до которой никто ещё не дотягивался. Это очень интересно, большое число», — приводит слова Овечкина пресс-служба «Вашингтона».

Напомним, что действующий контракт форварда с клубом рассчитан до конца сезона 2025/2026.

Овечкин попал в состав «Вашингтона» на первый матч нового сезона НХЛ против «Бостона». Встреча состоится 9-го октября в 02:30 по мск.