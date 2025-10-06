В понедельник, 6 октября, ярославский «Локомотив» примет питерский СКА в рамках регулярного сезона Континентальной Хоккейной Лиги. Следить за ходом встречи можно в нашей онлайн-трансляции

26' Хайруллин ворвавшись в зону «Локомотива» бросил с кистей, Исаев шайбу отразил.

25' Разбивается игра на паузы, играет это на руку «Локомотиву», сбивая пыл гостей.

24' Инициатива у СКА.

24' Коротки нанес мощный бросок из круга вбрасывания по воротам «Локо», Исаев выручил хозяев.

23' В полном составе «Локомотив».

22' Бросок Хайруллина с близкого расстояния по воротам «Локо», ловушкой успел перевести шайбу Исаев.

22' Бросок Гримальди с края зоны «Локомотива», зафиксировал шайбу вратарь Исаев.

21' Удаление у «Локомотива». На 2 минуты удален Паник, за игру высоко поднятой клюшкой.

21' Второй период начался!

Статистика после первого периода Телеграм ХК СКА

20' Перерыв. Обоюдоострая игра получается, «Локомотив» чуть качественнее в завершении атак пока действует.

19' «Локомотив» играет в полном составе.

18' Не хватает игрокам СКА качества в передачах, раз за разом ошибаются гости при входе в зону «Локомотива».

17' Формат 5 на 4, СКА в большинстве, вышел на площадку удаленный у «Локо» Красковский.

17' Удаление у «Локомотива». На 2 минуты удален Иванов, за выброс шайбы.

16' Не получается у СКА расставиться в зоне атаки, внимательно обороняются в меньшинстве игроки «Локо».

15' Гернат прижал шайбу ко льду телом, игроки СКА клюшками пытаясь выцарапать её нанесли повреждение защитнику «Локомотива».

15' Удаление у «Локо». На 2 минуты удален Красковский, за удар клюшкой.

13' Инициативу после забитого гола захватил «Локомотив», ошарашенными выглядят игроки СКА.

12' Бросок Красковского с центра зоны СКА, Зеленов заблокировал.

11' Гоооол! 1:0. Максим Шалунов первым оказался на добивании. Активно на пятаке Каюмов поборолся с защитником СКА Менеллом, что позволило с ходу бросить Максиму. Гримальди умудрился шайбу под крюком пропустить в момент борьбы за подбор.

10' Хорошую смену провели хоккеисты СКА, заперев в зоне атаки игроков «Локо», но до угроз воротам Исаева дело не дошло.

09' Рвались в атаку игроки СКА, но попали в положение «вне игры».

08' Сурин врезался в защитника СКА Педана, смелый поступок молодого игрока «Локо».

08' Пробросились хозяева, вбрасывание будет в зоне «Локомотива».

07' Чуть снизился темп игры, ощущается важность первого гола.

06' В полном составе «Локомотив».

05' Расставились гости в зоне атаки в большинстве и тщательно готовят угрозу воротам «Локомотива».

04' Удаление у «Локо». На 2 минуты удален Береглазов, за подножку.

04' Хайруллин угрожал воротам «Локомотива» с близкого расстояния, выручил хозяев вратарь Исаев.

03' Бросок Филлипса по воротам «Локомотива» с сопротивлением от защитников хозяев, мимо створа шайба пролетела.

02' Активно начинают обе команды, никто инициативу уступать не собирается.

01' Быстрая атака СКА, Зыков не сумел замкнуть на дальней штанге ворот «Локомотива».

01' Матч начался! Стартовое вбрасывание осталось за хоккеистами СКА.

До матча

18:58 Команды на льду, скоро матч начнется!

18:50 Матч пройдет на «Арене-2000-Локомотив» в Ярославле, вмещающей 9071 зрителя.

18:40 Главные судьи матча Александр Дударов и Сергей Юдаков из Москвы.

Стартовые составы команд

Стартовый состав «Локомотива» Телеграм ХК «Локомотив»

«Локомотив»: Мельничук, Исаев; Елесин, Береглазов, Гернат, Черепанов, Рафиков, Мисюль, Сергеев; Кирьянов, Иванов, Паник, Каюмов, Кузин, Радулов, Фрэз, Красковский, Сурин, Берёзкин, Шалунов, Полунин, Алексеев.

Стартовый состав СКА Телеграм ХК СКА

СКА: Иванов, Заврагин; Педан, Мёрфи, Сапего, Филлипс, Менелл, Зеленов, Галенюк; Бландизи, Плотников, Локтионов, Гримальди, Воробьёв, Дишковский, Хайруллин, Недопёкин, Ларионов, Короткий, Зыков, Лутфуллин.

«Локомотив»

В 12 играх «Локомотив» присвоил 18 очков, с которыми обосновался на 1-й строчке Западной конференции, на 1 турнирный пункт опережая «Торпедо». В заключительном матче сентября «Локомотив» потерпел поражение от «Динамо» Минск (2:3, бул.), обнулив таким образом серию из 5 побед кряду. В следующем матче команда Боба Хартли выдала очередной перфоманс, разгромив «Барыс» (5:1), но накануне сама попала под раздачу, устроившись на 1:4 в гостевой игре с «Авангардом».

Независимо от промахов, допускаемых в отдельных матчах, «Локомотив» находится в отличной форме и излучает ту же уверенность на дистанции, что и годом ранее. Вместе с тем тренерский штаб Боба Хартли улучшил командную систему, сочетающую в себе высокую надежность оборонительного плана и агрессивную игру в нападении, с нацеленностью на голевую активность.

СКА

После 11 матчей СКА занимает 7-ю строчку в таблице Западной конференции с 12 набранными очками. На 1 балл петербуржцы опережают ЦСКА и московское «Динамо». В одном из последних матчей сентября СКА в гостях расправился с «Сочи» (4:2). Но после игры с южанами стартовала менее успешная серия. Дважды за отрезок в несколько дней команда Игоря Ларионова на своем льду проиграла «Торпедо» (5:2, 3:2, от). В недавней встрече армейцы потерпели поражение от «Спартака» (1:3).

После сравнительно бодрого начала сезона СКА внезапно просел по игре и результатам, что в условиях высокой конкуренции отразилось на положении команды. В настоящий момент коллективу Игоря Ларионова не хватает эффективности в плане создания и завершения моментов, ровно как и характера, за счет которого можно было бы перевернуть ход неудачной игры. Из потерь в составе стоит отметить защитника Никиту Зайцева.

Личные встречи

В сезоне 2024/2025 команды сыграли 6 матчей в рамках регулярного сезона КХЛ. В 4 победил «Локомотив» (2:0, 3:2, 3:2 и 4:3 ОТ), в 2 СКА (4:3 ОТ и 5:2).

С момента создания КХЛ, команды сыграли между собой 74 матча. В 35 играх победил СКА в основное время, в 26 «Локомотив». В овертаймах победа чаще оказывалась за ярославцами: 6 побед «Локомотива» и 5 у СКА. В серии буллитов команды праздновали успех по одному разу каждая.

