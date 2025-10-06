«Локомотив» не допустит осечку на домашнем льду

прогноз на матч КХЛ, ставка за 1.82

В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Локомотив» будет принимать СКА. Игра пройдет на «Арене-2000» 6 октября. Начало встречи — в 19:00 (мск).

«Локомотив»

Турнирное положение: В 12 играх «Локомотив» присвоил 18 очков, с которыми обосновался на 1-й строчке Западной конференции, на 1 турнирный пункт опережая «Торпедо».

Последние матчи: В заключительном матче сентября «Локомотив» потерпел поражение от «Динамо» Минск (2:3, бул.), обнулив таким образом серию из 5 побед кряду.

В следующем матче команда Боба Хартли выдала очередной перфоманс, разгромив «Барыс» (5:1), но накануне сама попала под раздачу, устроившись на 1:4 в гостевой игре с «Авангардом».

Не сыграют: В составе «Локомотива» кадровые потери отсутствуют.

Состояние команды: Независимо от промахов, допускаемых в отдельных матчах, «Локомотив» находится в отличной форме и излучает ту же уверенность на дистанции, что и годом ранее.

Вместе с тем тренерский штаб Боба Хартли улучшил командную систему, сочетающую в себе высокую надежность оборонительного плана и агрессивную игру в нападении, с нацеленностью на голевую активность.

СКА

Турнирное положение: После 11 матчей СКА занимает 7-ю строчку в таблице Западной конференции с 12 набранными очками. На 1 балл петербуржцы опережают ЦСКА и московское «Динамо».

Последние матчи: В одном из последних матчей сентября СКА в гостях расправился с «Сочи» (4:2). Но после игры с южанами стартовала менее успешная серия.

Дважды за отрезок в несколько дней команда Игоря Ларионова на своем льду проиграла «Торпедо» (5:2, 3:2, от). В недавней встрече армейцы потерпели поражение от «Спартака» (1:3).

Не сыграют: Никита Зайцев.

Состояние команды: После сравнительно бодрого начала сезона СКА внезапно просел по игре и результатам, что в условиях высокой конкуренции отразилось на положении команды.

В настоящий момент коллективу Игоря Ларионова не хватает эффективности в плане создания и завершения моментов, ровно как и характера, за счет которого можно было бы перевернуть ход неудачной игры.

Статистика для ставок

СКА потерпел 4 поражения в 5 последних матчах

«Локомотив» одержал 3 победы в 4 последних личных встречах

В 5 последних личных встречах команды забивали не менее 5 голов

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Локомотива» оценивается букмекерами в 1.82, ничья — в 4.25, а победа СКА — в 3.61.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 2.27, на тотал меньше 5.5 — за 1.59.

Прогноз: Форма СКА на текущем отрезке оставляет желать лучшего. «Локомотив», в свою очередь, выглядит на дистанции убедительно, если закрыть глаза на отдельные матчи. Текущее состояние команд говорит в пользу ярославцев в этой игре.

Ставка: «Локомотив» победит за 1.82.

Прогноз: Команда Ларионова предпримет активную попытку добиться локального успеха на фоне серии поражений, но «Локомотив» наверняка готов к такого рода сценарию. Так, потенциальная игра с высоким мотивационным фоном может перерасти в соперничество атакующих сил.

Ставка: Тотал больше 5 за 1.83.