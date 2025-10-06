Главный тренер «Локомотива» Боб Хартли оценил игру своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против СКА (4:2).

«Начало игры было тяжелым для нас, проблемы с удалениями.  За счет этого отдали инициативу.  Соперник хорошо катается, быстрая команда, но хорошо, что мы смогли повести в счете.  В третьем периоде, наоборот, была возможность сыграть в большинстве, но шайба не шла в ворота, а соперник сравнял счет.  Мы проявили характер, Макс Шалунов забросил победную шайбу.

Как бороться с удалениями?  Знаем об этом, стараемся исправить.  Из‑за удалений меньше получается играть в атаке, и лучшие игроки соперника находятся на льду больше времени.  Но мы находим пути к победе», — цитирует Хартли «Матч ТВ».

«Локомотив» располагается на 1-м месте в таблице Запада с 20-ю очками в активе.  В следующем матче «железнодорожники» сыграют против «Трактора» 11-го октября.