Главный тренер «Локомотива» Боб Хартли оценил игру своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против СКА (4:2).

«Начало игры было тяжелым для нас, проблемы с удалениями. За счет этого отдали инициативу. Соперник хорошо катается, быстрая команда, но хорошо, что мы смогли повести в счете. В третьем периоде, наоборот, была возможность сыграть в большинстве, но шайба не шла в ворота, а соперник сравнял счет. Мы проявили характер, Макс Шалунов забросил победную шайбу.

Как бороться с удалениями? Знаем об этом, стараемся исправить. Из‑за удалений меньше получается играть в атаке, и лучшие игроки соперника находятся на льду больше времени. Но мы находим пути к победе», — цитирует Хартли «Матч ТВ».

«Локомотив» располагается на 1-м месте в таблице Запада с 20-ю очками в активе. В следующем матче «железнодорожники» сыграют против «Трактора» 11-го октября.