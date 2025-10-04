Главный тренер «Нефтехимика» Игорь Гришин высказался о поражении своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Автомобилиста» (2:5).

Игорь Гришин — главный тренер «Нефтехимика» t.me/wolfstaya

«Очень неплохой первый период: мы хорошо двигались, да и по игре всё было хорошо. Во втором игровом отрезке соперник добавил в движении, а мы почему-то начали совершать ошибки, которые прослеживались ещё в прошлом матче.

Есть такая поговорка: "Умный учится на своих ошибках, мудрый учится на чужих". Но мы пока не мудрые, на чужих ошибках не учимся. Хотя для начала нужно учиться на своих. Сегодня были моменты, за которых соперник нас наказал. Противник поймал кураж и периодически здорово играл. Конечно, они нашими ошибками воспользовались. Это недопустимо. Завтра у нас будет разговор на эту тему. Ведь мы можем играть хорошо, но что-то мешает. Пока мы сами себе проигрываем матчи.

Вопрос больше в психологии, нежели в физических кондициях? Мы достаточно хорошо двигались, катались. Так что вопросов о физической составляющей игроков быть не должно. Пока непонятно, то ли самоуверенность, то ли ещё что-то нам мешает. Мы не имеем права допускать такие ошибки. И хочется отметить, что у нас тоже были хорошие моменты, только мы их не реализовали. Были и выходы 3 в 1, и 1 в 0», — цитирует Гришина пресс-служба клуба.

После этого матча «Нефтехимик» занимает 4-е место в таблице Востока с 14-ю очками в активе. В следующем поединке «волки» сыграют против «Амура» 7-го октября.