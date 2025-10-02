Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов высказался о победе своей команды в матче КХЛ против «Трактора» (3:2 Б).

Напомним, что «бело-голубые» упустили преимущество в 2 шайбы, пропустив оба гола в концовске 3-го периода.

«Думаю, получилась интересная игра.  Играли хорошо — от начала и до конца.  Интригу зрителям дали.  Могу сказать, что доволен.

Чего не хватило, чтобы спокойно довести игру?  Мы для зрителей сыграли.  Хотели, чтобы они посмотрели овертайм.

Ситуация с пропущенными голами в концовке?  Она очень детская.  Очень.  Не хочу выносить её на публичное обсуждение.  Но, если отвечать на предыдущий вопрос, то надо было держать шайбу.  Не надо было лишний раз атаковать, а надо было просто доиграть и удержать счёт.  Однако ничего страшного.  Ошибки для того нам и даются по жизни, чтобы их исправлять», — передаёт слова Кудашова Чемпионат.

После этого матча «Динамо» М занимает 8-е место в таблице Запада с 11-ю очками в активе.  В следующем поединке команда сыграет против «Торпедо» 5-го октября.