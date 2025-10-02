Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов высказался о победе своей команды в матче КХЛ против «Трактора» (3:2 Б).

Напомним, что «бело-голубые» упустили преимущество в 2 шайбы, пропустив оба гола в концовске 3-го периода.

«Думаю, получилась интересная игра. Играли хорошо — от начала и до конца. Интригу зрителям дали. Могу сказать, что доволен.

Чего не хватило, чтобы спокойно довести игру? Мы для зрителей сыграли. Хотели, чтобы они посмотрели овертайм.

Ситуация с пропущенными голами в концовке? Она очень детская. Очень. Не хочу выносить её на публичное обсуждение. Но, если отвечать на предыдущий вопрос, то надо было держать шайбу. Не надо было лишний раз атаковать, а надо было просто доиграть и удержать счёт. Однако ничего страшного. Ошибки для того нам и даются по жизни, чтобы их исправлять», — передаёт слова Кудашова Чемпионат.

После этого матча «Динамо» М занимает 8-е место в таблице Запада с 11-ю очками в активе. В следующем поединке команда сыграет против «Торпедо» 5-го октября.