Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов высказался о победе своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Трактора» (6:3).

Алексей Жамнов — главный тренер «Спартака» globallookpress.com

«Что получилось в этой игре по сравнению с прошлым матчем? Настрой и самоотдача — одни из главных факторов. Ребята молодцы, правильно восприняли критику. Главное, что я видел, — желание. Будем стараться, чтобы так было каждую игру.

В отдельных играх есть проблески, но целостности того, что я хочу видеть как главный тренер, нет. Мы работаем, моменты появляются, но исчезают.

Ощущается ли дефицит центров с потерей Морозова? Гера Рубцов взял на себя лидерские обязанности, Мальцев, Ружичка и Тодд могут играть в центре. Плюс Локхарт, Усманов, Лукьянцев, есть ребята в "Химике", поэтому не вижу в этом больших проблем. Но ясно, что Морозов — большая потеря, но мы уже ничего не можем сделать», — передает слова Жамнова «Матч ТВ».

«Спартак» располагается на 7-й позиции в таблице Запада с 11-ю очками в активе. В следующем матче «красно-белые» сыграют против СКА 3-го октября.