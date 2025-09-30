«Спартак» одержал уверенную победу над «Трактором» (6:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Павел Порядин — нападающий «Спартака» globallookpress.com

В составе «красно-белых» дублем отметился нападающий Павел Порядин, который забросил свои шайбы на 13-й и 18-й минутах (оба гола — в большинстве).

Нападающий «Спартака» Никита Корослетев также оформил дубль, отличившись на 2-й и 42-й минуте матча. Еще по голу записали на свой счет Герман Рубцов на 38-й минуте и Адам Ружичка на 59-й минуте.

У «Трактора» отличились Михаил Григоренко на 17-й минуте, Владимир Жарков на 30-й и Андрей Светлаков на 35-й минуте.

После этого матча «Спартак» занимает 7-е место в таблице Запада с 11-ю очками в активе. «Трактор» — на 4-й позиции Востока (12).