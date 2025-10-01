КХЛ подвела итоги сентября. Были определены лауреаты в четырех номинациях.

Лучшим вратарём сентября стал Даниил Исаев из ярославского «Локомотива» — на его счету шесть побед в десяти матчах, коэффициент надёжности 1,45 и 94,66% отражённых бросков. В игре против «Сочи» (5:0) он оформил «сухарь».

Звание лучшего защитника получил Григорий Дронов («Трактор»), отметившийся 8 (4+4) очками в десяти встречах при показателе полезности «+3».

Лучшим нападающим впервые в карьере признан Дмитрий Силантьев («Металлург»), который набрал 15 (6+9) очков в десяти матчах и показал полезность «+5».

В номинации «Лучший новичок» победил Михаил Федоров («Металлург») — 4 (2+2) очка в семи матчах при полезности «+4».