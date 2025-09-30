Главный тренер «Сочи» Владимир Крикунов прокомментировал победу своей команды над «Ладой» (4:0) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Владимир Крикунов globallookpress.com

«Забили быстро первый гол, это нам дало уверенность, что можем хорошо сыграть. Было много моментов, забили еще два во втором периоде, и игра была сделана. Третий период только доигрывали. "Лада" была нашим основным противником, важно было победить. Мы шесть раз играем с ними (в сезоне), это только вторая игра. Хомченко здорово сыграл, ребята помогали ему сохранить ворота сухими.

Для "Сочи" это 700‑й матч в КХЛ? Даже не знал об этом. Хорошая и красивая цифра. Но у нас было другое достижение — 123 очка набрал Артур Тянулин, стал лучшим бомбардиром в истории клуба. У нас есть Максим Рыбин, он его персонально курирует.

Довольны, что удалось дважды обыграли "Ладу"? Игра была за четыре очка. Чтобы попасть в восьмерку, нужно набрать очки в матчах со своими прямыми конкурентами. А звездные команды… кого‑то все равно где‑то прихватим, кто‑то на нас не настроится, недооценит нашу команду, и мы подберем эти очки.

Как удалось за короткий промежуток времени создать такой коллектив? Честно, не могу сказать, что мы такого сделали. Просто настраиваем ребят, требуем выполнения заданий, реализации моментов, поэтому и получается», — приводит слова Крикунова «Матч ТВ».

«Лада» с 3 очками занимает последнее, 11-е место в турнирной таблице Западной конференции.