Главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев высказался о матче против «Барыса»(0:3).

Леонид Тамбиев
Леонид Тамбиев globallookpress.com

«Мы опасались того, что произошло.  Нам не хватает резкости.  Соперник нас превосходил, инициатива была у них.  Мы старались выправить ситуацию.  В таких матчах важно, кто первый забьет.  Ребята сражались, но нам не хватало свежести и резкости.

Я отталкиваюсь от игры.  До этого в семи матчах игра была неплохой.  С "Барысом" была наша самая слабая игра в сезоне.  Мы отталкиваемся от качества игры, его не было», — цитирует Тамбиева «Матч ТВ».

После этого матча «Барыс» располагается на 6-й позиции Востока с 11-ю очкамим в активе.  «Адмирал» — на 9-й позиции (8).