Главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев высказался о матче против «Барыса»(0:3).

Леонид Тамбиев globallookpress.com

«Мы опасались того, что произошло. Нам не хватает резкости. Соперник нас превосходил, инициатива была у них. Мы старались выправить ситуацию. В таких матчах важно, кто первый забьет. Ребята сражались, но нам не хватало свежести и резкости.

Я отталкиваюсь от игры. До этого в семи матчах игра была неплохой. С "Барысом" была наша самая слабая игра в сезоне. Мы отталкиваемся от качества игры, его не было», — цитирует Тамбиева «Матч ТВ».

После этого матча «Барыс» располагается на 6-й позиции Востока с 11-ю очкамим в активе. «Адмирал» — на 9-й позиции (8).