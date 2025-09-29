Главный тренер «Барыса» Михаил Кравец подвел итог матча против «Адмирала» (3:0).

Михаил Кравец globallookpress.com

«Рады победе. Сегодня была командная победа. Отыграли без удалений, были посвежее и побыстрее.

Смогла ли команда найти игру? Хотелось бы… Большое количество бросков — это важно. Все было целенаправленно и грамотно. Мы хотим делать свою работу правильно. Радовать болельщиков и добиваться побед», — приводит слова Кравца «Матч ТВ».

После этого матча «Барыс» располагается на 6-й позиции Востока с 11-ю очками в активе. «Адмирал» — на 9-й позиции (8).