Главный тренер «Барыса» Михаил Кравец подвел итог матча против «Адмирала» (3:0).

Михаил Кравец
Михаил Кравец globallookpress.com

«Рады победе.  Сегодня была командная победа.  Отыграли без удалений, были посвежее и побыстрее.

Смогла ли команда найти игру?  Хотелось бы… Большое количество бросков — это важно.  Все было целенаправленно и грамотно.  Мы хотим делать свою работу правильно.  Радовать болельщиков и добиваться побед», — приводит слова Кравца «Матч ТВ».

После этого матча «Барыс» располагается на 6-й позиции Востока с 11-ю очками в активе.  «Адмирал» — на 9-й позиции (8).