Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов высказался о поражении своей команды в матче КХЛ против «Шанхайских Драконов» (1:3).

Алексей Жамнов — главный тренер «Спартака» globallookpress.com

«Буду разбираться, что произошло. Так выходить на игры — нельзя. "Драконы" играют с североамериканским стилем — нам нужен был настрой и борьба, а сегодня все вышли с ощущением, будто у них выходной день.

Не хотели ли мы дать практику Дмитрию Николаеву? Мы следим за обоими вратарями, и здесь уже тренер вратарей даёт информацию, кто из них лучше функционально готов и кто будет играть в следующем матче. К Загидулину у меня нет претензий по игре.

Мои слова во флеш-интервью о том, что команда почувствовала себя вальяжно после уральского выезда? Я вижу те моменты, которые вы не замечаете. Мы делаем неправильные передачи. Видно, когда игрок сконцентрирован, а когда — нет. Видно, когда "на расслабухе" играют.

Есть ли вопросы к защите? Вопросы ко всем. Хоккей — это командный вид спорта. Сегодня же вопросы ко всем, как вообще все игроки вышли на матч», — приводит слова Жамнова пресс-служба «Спартака».

После этого матча «красно-белые» располагаются на 7-й позиции в таблице Запада с 9-ю очками в активе. В следующей встрече «Спартак» сыграет против «Трактора» 30-го сентября.