Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин прокомментировал разгромную победу над «Ладой» (7:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Игорь Никитин — главный тренер ЦСКА t.me/cska_hockey

«Нестандартная игра получилась. Большинство решило всё. Ребята — молодчики, бились до конца и ловили на себя броски. Командный посыл — за это и надо держаться. Не нужно забалтывать наши ошибки. Как системные, так и индивидуальные. У нас ещё много работы, особенно с защитниками.

Сегодня Спронг показал, что он нежадный игрок. Только в практической плоскости можно узнать, как тот или иной человек реагирует на трудности. Это касается не только Мартина. Психология прижала Бучельникова. Объясняли, как ему выбраться из этой ситуации и использовать ее для роста», — цитирует Никитина журналист СЭ Михаил Зислис в своем телеграм-канале.

После этого матча ЦСКА занимает 5-е место в таблице РПЛ с 11-ю очками в активе. В следующем поединке армейцы сыграют против «Металлурга» 3-го октября.