Как сообщает издание «Чемпионат», нападающий Евгений Кузнецов перейдет в магнитогорский «Металлург».
Минувший сезон 33-летний хоккеист отыграл за питерский СКА. В регулярке на его счету 37 (12+25) очков в 39 играх.
До СКА Кузнецов выступал на протяжении 10 сезонов в КХЛ за «Вашингтон Кэпиталз» стал в его составе обладателем Кубка Стэнли.
Всего за время игры в КХЛ за разные клубы Кузнецов сыграл 296 матчей, в которых забросил 91 шайбу и сделал 116 результативных передач.
В настоящий момент «Металлург» с 14 очками лидирует в Восточной конференции.