Как сообщает издание «Чемпионат», нападающий Евгений Кузнецов перейдет в магнитогорский «Металлург».

Евгений Кузнецов globallookpress.com

Минувший сезон 33-летний хоккеист отыграл за питерский СКА. В регулярке на его счету 37 (12+25) очков в 39 играх.

До СКА Кузнецов выступал на протяжении 10 сезонов в КХЛ за «Вашингтон Кэпиталз» стал в его составе обладателем Кубка Стэнли.

Всего за время игры в КХЛ за разные клубы Кузнецов сыграл 296 матчей, в которых забросил 91 шайбу и сделал 116 результативных передач.

В настоящий момент «Металлург» с 14 очками лидирует в Восточной конференции.