Главный тренер «Торпедо» Алексей Исаков оценил игру своей команды в матче КХЛ против «Нефтехимика» (1:2).

Алексей Исаков — главный тренер «Торпедо» t.me/torpedonn

«Достаточно противоречивое мнение остается после игры. Вроде владели преимуществом, создавали моменты. Не хватило агрессивной игры под воротами. Были ситуации, когда шайба должна вот‑вот пересечь линию ворот. Не хватило определенных моментов.

Отсутствие Соколова и Атанасова? Откройте статистику их последних игр — и отсутствие этих игроков будет очевидно.

Есть ли вопросы к защитникам? По первой шайбе — возможно, вторая пришла с контратаки. Вопросы будут всегда. 15–20 бросков всегда за игру совершается обеими командами. Вопрос, кто ими воспользуется.

Был план играть первым номером? Понимали, что "Нефтехимик" — эмоциональная команда, с шайбой может создать много неприятностей сопернику. Одной из основных задач было забрать у них шайбу и как можно больше ее контролировать. Вроде глобально план удался, но если посмотреть результат — то нет», — цитирует Исакова «Матч ТВ».

После этого матча «Торпедо» располагается на 2-й позиции Запада с 13-ю очками в активе. В следующем поединке нижегородцы сыграют против СКА 29-го сентября.