Главный тренер «Нефтехимика» Игорь Гришин поделился мнением об игре своей команды в матче КХЛ против «Торпедо» (2:1).

Игорь Гришин — главный тренер «Нефтехимика» t.me/wolfstaya

«Наша команда проявила характер, волю, мастерство. Моментов немного было, реализовали. "Торпедо" было агрессивнее, мощно выглядели, мы переиграли смены, наложилось на то, что ребята не восстановились. Оборонялись грамотно и самоотверженно, Долганов играл спокойно и уверено, придавал уверенность всей команде. С трудом, но уверенно довели до победы.

Матч шел по нашему сценарию? Нет, хочется больше атаковать, проводить время в зоне атаки. Сегодня "Торпедо" играло в атаке намного больше нас, это мне не очень нравится, но довольны сегодняшней реализацией. Ни в коем случае не планировали сегодня играть вторым номером. Не пытались отдавать инициативу противнику, это наша установка. Игра на игру не приходится, сегодня созидательная игра у нас была хуже, "Торпедо" было свежее, не давали нам быстро контратаковать, возвращались в оборону», — цитирует Гришина «Матч ТВ».

После этого поединка «Нефтехимик» занимает 3-е место в таблице Востока с 12-ю очками в активе. В следующем матче «волки» сыграют против московского «Динамо» 29-го сентября.