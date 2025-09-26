Николай Заварухин, главный тренер «Автомобилиста», высказался о поражении в матче с «Локомотивом» (2:3 ОТ).

Николай Заварухин globallookpress.com

«Боевая игра, набиваем шишки. Много молодых в составе, у нас вынужденные перестановки в составе, некоторые игроки заболели. Понравилась игра, понравился азарт, рисунок игры. Моменты нужно чётче использоваться. В концовке могли перевернуть игру. Больше всего понравились горящие глаза парней.

Заболевшие? Макс Денежкин должен был играть, он как раз и заболел.

Момент с Горбуновым? Мы не могли забить "пять на четыре", выпустили шестого. Рома здорово сыграл в том моменте. В конце он вообще мог принести победу, но попал в штангу.

Галкин? У нас есть график игры вратарей. Но мы учитывали, что Галкин здорово играет против "Локомотива" и планировали, что он сыграет с Ярославлем», — цитирует Заварухина пресс-служба КХЛ.

«Локомотив» набрал 15 очков лидирует в турнирной таблице Западной конференции, «Автомобилист» (9) — пятый на Востоке.