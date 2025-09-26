Нападающий «Автомобилиста» Анатолий Голышев прокомментировал решение РУСАДА о его допуске к соревнованиям с октября.

«Когда всё только закончилось, я вышел из зала заседания, сказал спасибо своему адвокату, обнял — и у меня аж слезы побежали. На самом деле, наверное, это самая большая победа на данный момент в моей жизни», — цитирует Голышева «Матч ТВ».

Ранее Голышев заявил , что дисквалифицирован на полгода за нарушение антидопинговых правил по итогам заседания РУСАДА и сможет вернуться к выступлениям 18 октября, так как отстранение началось с апреля.