    Силаев рассказал о совместной работе с Исаковым в «Торпедо»

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Торпедо
    Защитник «Торпедо» Антон Силаев высказался о различии тренерских подходов Игоря Ларионова и Алексея Исакова.

    ТопФрибетПолучитьБез депозитаТрансляции матчей

    «В плане организации процесса на сборах всегда много общего. Утром — лед, зал, вечером — тактический лед. По нагрузке все примерно то же самое, но стало больше тактических моментов.

    Теория для кого-то была новой. Я с Алексеем Геннадьевичем уже третий год работаю, его требования знаю. А для новичков многое было в новинку. Поэтому тактических моментов стало больше.

    Первые впечатления о знакомстве с Исаковым: Наше первое знакомство было, когда мы выиграли с молодежной командой Кубок. Тогда он вошел в тренерский штаб, мы познакомились на сборах. Первое впечатление — очень требовательный, справедливый тренер, который хочет всегда добиваться только первого места и идти к высоким целям.

    Изменился ли он? Считаю, что только в лучшую сторону. Стал более опытным. В целом ничего сильно не поменялось», — приводит слова Силаева «ВсеПроСпорт».

    Исаков сменил на посту главного тренера «Торпедо» Игоря Ларионова, работавшего в нижегородском клубе с 2022 по 2025 год.

