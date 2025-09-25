2-й таймГоу Эхед Иглс — ФКСБОнлайн
    Виктор Эдвардсен«Гоу Эхед Иглс» — ФКСБ: онлайн, прямая трансляция матча Лиги Европы
    Стало известно, сколько заработает Хмелевский за два года в «Ак Барсе»

    Хоккей
    Нападающий «Ак Барса» Александр Хмелевский получит 57 млн рублей в первый сезон по контракту с казанским клубом. Об этом сообщает СЭ.

    Александр Хмелевский
    Александр Хмелевский

    Напомним, что Хмелевский подписал 2-летнее соглашение с «Ак Барсом». Во второй год контракта форвард получит 95 млн рублей за год.

    Ранее стало известно о том, что «Ак Барс» и «Салават Юлаев» произвели обмен, в результате которого Хмелевский отправился в казанский клуб, а в стан уфимцев перешел Уайатт Калинюк. Кроме этого, «Салават Юлаев» получил денежную компенсацию в размере 230 млн рублей.

  Сегодня

    В нынешнем сезоне Хмелевский провел за «Салават Юлаев» 6 матчей, забросил шайбу и сделал 2 голевые передачи.

