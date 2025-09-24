2-й таймЦрвена Звезда — СелтикОнлайн
    «Црвена Звезда» — «Селтик»: онлайн, прямая трансляция матча Лиги Европы
    «Нефтехимик» разгромил «Автомобилист» в Нижнекамске
    Агент Жерсона высказался о будущем футболиста в «Зените»
    «Динамо» М в овертайме одержало победу над «Шанхайскими Драконами»
    Минское «Динамо» обыграло «Торпедо», Пинчук оформил хет-трик
    ПАОК с Оздовыем и Чаловым поделил очки с «Маккаби» в Лиге Европы
    Заварухин прокомментировал поражение «Автомобилиста» в матче против «Нефтехимика»

    Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин высказался о поражении своей команды в матче КХЛ против «Нефтехимика» (2:5).

    Николай Заварухин — главный тренер «Автомобилиста»
    Николай Заварухин — главный тренер «Автомобилиста»

    «Мы с форы начали матч, была невынужденная ошибка, сами себе привезли первый гол.

    Проигрывали много стыков, борьбы, соперник был быстрее и заслуженно победил. Счет по игре. Мы принимали глупые решения, основное — проигрыш борьбы, стыков», — сказал Заварухин «Матч ТВ».

    После этого матча «Автомобилист» занимает 5-е место в таблице Востока с 8-ю очками в активе. В следующем поединке команды сыграет против «Локомотива» 26-го сентября.

