Заварухин прокомментировал поражение «Автомобилиста» в матче против «Нефтехимика»

Николай Заварухин — главный тренер «Автомобилиста» Фото: globallookpress.com
«Мы с форы начали матч, была невынужденная ошибка, сами себе привезли первый гол.
Проигрывали много стыков, борьбы, соперник был быстрее и заслуженно победил. Счет по игре. Мы принимали глупые решения, основное — проигрыш борьбы, стыков», — сказал Заварухин «Матч ТВ».
После этого матча «Автомобилист» занимает 5-е место в таблице Востока с 8-ю очками в активе. В следующем поединке команды сыграет против «Локомотива» 26-го сентября.