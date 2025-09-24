Заварухин прокомментировал поражение «Автомобилиста» в матче против «Нефтехимика»

Главный тренервысказался о поражении своей команды в матче КХЛ против(2:5).

«Мы с форы начали матч, была невынужденная ошибка, сами себе привезли первый гол.

Проигрывали много стыков, борьбы, соперник был быстрее и заслуженно победил. Счет по игре. Мы принимали глупые решения, основное — проигрыш борьбы, стыков», — сказал Заварухин «Матч ТВ».

После этого матча «Автомобилист» занимает 5-е место в таблице Востока с 8-ю очками в активе. В следующем поединке команды сыграет против «Локомотива» 26-го сентября.