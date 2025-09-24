ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
    «Нефтехимик» разгромил «Автомобилист» в Нижнекамске

    «Нефтехимик» — «Автомобилист»: счет матча 5:2, обзор голов

    Хоккей КХЛ Нефтехимик Автомобилист
    «Нефтехимик» одержал уверенную победу над «Автомобилистом» (5:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

    Филипп Долганов — голкипер «Нефтехимика»
    Филипп Долганов — голкипер «Нефтехимика»

    В составе «волков» дубли оформили нападающий Евгений Митякин и защитник Лука Профака. Еще одну шайбу забросил Дамир Жафяров.

    У «Автомобилиста» отличились Джесси Блэкер и Максим Денежкин.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Нефтехимик» — «Автомобилист» (2:0, 2:0, 1:2).
    Голы: Митякин — 4 (Белозеров), 05:38 — 1:0. Митякин — 5 (Юртайкин, Белозеров), 12:58 — 2:0. Профака — 1 , 29:13 — 3:0. Профака — 2 (Надворный, Квартальнов), 39:12 — 4:0. Блэкер — 1 (бол., Буше), 44:51 — 4:1. Жафяров — 4 (Шафигуллин, Хлыстов), 48:23 — 5:1. Денежкин — 2 (Романцев, Кашников), 59:38 — 5:2Вратари: Долганов — АликинБроски: 33 (11+11+11) — 29 (7+8+14)Штраф: 8 — 8

    После этого матча «Нефтехимик» занимает 3-е место в таблице Востока с 10-ю очками в активе. «Автомобилист» — на 5-й позиции с 8-ю баллами.

