    Такуя Огивара «Динамо» Загреб — «Фенербахче»: онлайн, прямая трансляция матча Лиги Европы
  • 21:34
    • «Нефтехимик» разгромил «Автомобилист» в Нижнекамске
  • 18:33
    • Агент Жерсона высказался о будущем футболиста в «Зените»
  • 22:14
    • «Динамо» М в овертайме одержало победу над «Шанхайскими Драконами»
  • 21:49
    • Минское «Динамо» обыграло «Торпедо», Пинчук оформил хет-трик
  • 21:45
    • ПАОК с Оздовыем и Чаловым поделил очки с «Маккаби» в Лиге Европы
    Все новости спорта

    Кудашов: Со временем придут и игра, и результаты

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Динамо Шанхай Дрэгонс
    Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов высказался о победе команды над «Шанхай Дрэгонс» (3:2 ОТ).

    Алексей Кудашов
    Алексей Кудашов

    «Хороший матч, потихонечку выравниваем ситуацию. Со временем придут и игра, и результаты. Не помню, чтобы кому‑то ставили матч (через день) после возвращения с Дальнего Востока. Мы после Хабаровска приземлились только в шестом часу утра из‑за плана "Ковер".

    Команда была к этому готова. Перелет только в третьем периоде начал сказываться», — цитирует Кудашова «Матч ТВ».

    Прогнозы и ставки на КХЛ

    После этого матча «бело-голубые» занимают 7-е место в таблице Запада с 9-ю очками в активе. «Шанхайские Драконы» — на 9-й позиции (8 баллов).

