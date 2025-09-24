Кудашов: Со временем придут и игра, и результаты

Главный тренер московскоговысказался о победе команды над(3:2 ОТ).

«Хороший матч, потихонечку выравниваем ситуацию. Со временем придут и игра, и результаты. Не помню, чтобы кому‑то ставили матч (через день) после возвращения с Дальнего Востока. Мы после Хабаровска приземлились только в шестом часу утра из‑за плана "Ковер".

Команда была к этому готова. Перелет только в третьем периоде начал сказываться», — цитирует Кудашова «Матч ТВ».

После этого матча «бело-голубые» занимают 7-е место в таблице Запада с 9-ю очками в активе. «Шанхайские Драконы» — на 9-й позиции (8 баллов).