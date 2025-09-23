2-й тайм Леванте — Реал МадридОнлайн
ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Джуд Беллингем«Леванте» — «Реал Мадрид»: онлайн, прямая трансляция матча Ла Лиги
  • 21:48
    • «Авангард» вырвал победу на последних минутах у СКА
  • 23:55
    • «Милан» вышел в 1/8 финала Кубка Италии
  • 23:53
    • «Ливерпуль» вышел в следующий раунд Кубка лиги
  • 23:44
    • «Челси», «Вулверхэмптон», «Фулхэм» и «Брайтон» вышли в следующий раунд Кубка лиги
  • 21:57
    • «Атлетик» и «Жирона» победителя не выявили, «Валенсия» в гостях не смогла обыграть «Эспаньол»
    Все новости спорта

    Жамнов: На фоне негативных новостей команда сплотилась

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Спартак Металлург Мг
    Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов прокомментировал поражение своей команды от «Металлурга» (2:3 ОТ) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

    Алексей Жамнов
    ТопФрибетПолучитьБез депозитаТрансляции матчей
    Алексей Жамнов

    «Королев пропускает матчи из-за ротации. Мы играем в шесть защитников, он у нас в обойме. Смотрим по свежести, кто лучше готов, и учитываем соперника, с которым играем. На фоне негативных новостей команда сплотилась. Конечно, ситуация с Морозовым — большая потеря для нас, но после драки руками не машут. Мы ищем баланс в сочетаниях, подбираем звенья, чтобы улучшить нашу игру. Для этого нужно время. Надо отдать должное ребятам: они сплотились в этот момент и стараются показывать результат», — приводит слова Жамнова пресс-служба КХЛ.

    «Спартак» занимает 5-е место в таблице Западной конференции, набрав 9 очков.

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Канониры» забьют и пропустят
  • «Порт Вейл» — «Арсенал». Прогноз и ставки
  • 2.40
    •
  • Ставим на голевой бартер!
  • «Хаддерсфилд Таун» — «Манчестер Сити». Прогноз и ставки
  • 2.20
    •
  • «Шанхайские Драконы» прервут результативный спад
  • Динамо Москва — Шанхайские Драконы. Прогноз и ставки
  • 2.10
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьФрибет до 15 000 рублей без депозита ИгратьФрибет 3000 рублей после регистрации ИгратьФрибет до 10 000 новым клиентам ИгратьVIP-бонус 25 000 руб., промо: LIVESPORT ИгратьФрибет 2000 рублей новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.64
  • Экспресс дня 24 сентября
  • Сегодня в 22:00
    •  2.40
  • Прогноз на матч Порт Вейл — Арсенал
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Хаддерсфилд Таун — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.10
  • Прогноз на матч Динамо Москва — Шанхайские Драконы
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.25
  • Прогноз на матч Ницца — Рома
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Реал Сосьедад — Мальорка
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  1.95
  • Прогноз на матч Ньюкасл — Брэдфорд
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.80
  • Прогноз на матч Тоттенхэм — Донкастер
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  3.55
  • Прогноз на матч Црвена Звезда — Селтик
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЧМ-2025ЕвротурМЧМ-2025
    Теннис Бои Прочие