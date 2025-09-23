Жамнов: На фоне негативных новостей команда сплотилась

Главный тренерпрокомментировал поражение своей команды от(2:3 ОТ) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Королев пропускает матчи из-за ротации. Мы играем в шесть защитников, он у нас в обойме. Смотрим по свежести, кто лучше готов, и учитываем соперника, с которым играем. На фоне негативных новостей команда сплотилась. Конечно, ситуация с Морозовым — большая потеря для нас, но после драки руками не машут. Мы ищем баланс в сочетаниях, подбираем звенья, чтобы улучшить нашу игру. Для этого нужно время. Надо отдать должное ребятам: они сплотились в этот момент и стараются показывать результат», — приводит слова Жамнова пресс-служба КХЛ.

«Спартак» занимает 5-е место в таблице Западной конференции, набрав 9 очков.