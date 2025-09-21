1-й таймКраснодар — ЗенитОнлайн
ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Мурад Мусаев («Краснодар»)«Краснодар» — «Зенит»: онлайн, прямая трансляция матча РПЛ
  • 18:57
    • Дубль Окулова помог «Авангарду» обыграть «Ак Барс»
  • 17:38
    • «Нефтехимик» разгромил «Автомобилист» в Екатеринбурге
  • 16:30
    • Дубль Угальде принес «Спартаку» победу над «Крыльями Советов»
  • 18:59
    • «Балтика» и «Ростов» сыграли вничью
  • 18:33
    • «Айнтрахт» уступил дома «Униону» в Бундеслиге
    Все новости спорта

    Гатиятулин — о поражении «Ак Барса»: Нас наказывают практически за каждую ошибку

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Ак Барс Авангард
    Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин прокомментировал разгромное поражение команды в матче КХЛ против «Авангарда» (1:6).

    Анвар Гатиятулин — главный тренер «Ак Барса»
    ТопБесплатная ставкаПолучитьНовичкамТрансляции матчей
    Анвар Гатиятулин — главный тренер «Ак Барса»

    «Сами загнали себя в непростую ситуацию. Пришлось упростить игру. Не понимаю, где перешли дорогу удаче. Создаем моменты, но не можем забить. А нас наказывают практически за каждую ошибку.

    Стоит сделать ставку на кого‑то одного из пары Бердин — Билялов? Первые матчи чередовали (вратарей), а с сегодняшнего матча решили посмотреть на более длинном отрезке.

    Пропуск матча Галимовым — воспитательная мера? С Артёмом мы разговариваем, объясняем, на чем нужно концентрироваться. Не воспитательная мера, просто идет рабочий процесс», — передает слова Гатиятуллина «Матч ТВ».

  • С вещами на выход. Кто из тренеров КХЛ будет уволен первым?
  • Вскоре тренерская биржа труда придёт в движение
  • 18/09/2025

    • После этого матча «Ак Барс» занимает предпоследнее 10-е место в таблице Востока с 5-ю очками в активе.

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Интер» всухую обыграет «Сассуоло»?
  • «Интер» — «Сассуоло». Прогноз и ставки
  • 1.80
    •
  • «ПСЖ» одолеет «Марсель» в результативной встрече?
  • «Марсель» — «ПСЖ». Прогноз и ставки
  • 1.93
    •
  • Дортмундцы быстро скрутят «волков»
  • «Боруссия» Д — «Вольфсбург». Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьФрибет до 15 000 рублей без депозита ИгратьФрибет 3000 рублей после регистрации ИгратьФрибет до 10 000 новым клиентам ИгратьVIP-бонус 25 000 руб., промо: LIVESPORT ИгратьФрибет 2000 рублей новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.72
  • Экспресс дня 21 сентября
  • Сегодня в 21:45
    •  1.80
  • Прогноз на матч Интер — Сассуоло
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.93
  • Прогноз на матч Марсель — ПСЖ
  • Футбол
  • Завтра в 21:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Боруссия Д — Вольфсбург
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  1.90
  • Прогноз на матч Шанхай Дрэгонс — Торпедо
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  2.25
  • Прогноз на матч Сочи — ЦСКА
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  2.35
  • Прогноз на матч Барселона — Хетафе
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Галатасарай — Коньяспор
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Динамо Минск — Барыс
  • Хоккей
  • Завтра в 19:10
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЧМ-2025ЕвротурМЧМ-2025
    Теннис Бои Прочие