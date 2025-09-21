Гатиятулин — о поражении «Ак Барса»: Нас наказывают практически за каждую ошибку

Главный тренерпрокомментировал разгромное поражение команды в матче КХЛ против(1:6).

«Сами загнали себя в непростую ситуацию. Пришлось упростить игру. Не понимаю, где перешли дорогу удаче. Создаем моменты, но не можем забить. А нас наказывают практически за каждую ошибку.

Стоит сделать ставку на кого‑то одного из пары Бердин — Билялов? Первые матчи чередовали (вратарей), а с сегодняшнего матча решили посмотреть на более длинном отрезке.

Пропуск матча Галимовым — воспитательная мера? С Артёмом мы разговариваем, объясняем, на чем нужно концентрироваться. Не воспитательная мера, просто идет рабочий процесс», — передает слова Гатиятуллина «Матч ТВ».

После этого матча «Ак Барс» занимает предпоследнее 10-е место в таблице Востока с 5-ю очками в активе.