Десятков: Видно было, что ребята зажаты, давит ответственность

Главный тренервысказался о матче против(0:3).

«Много сумбура было поначалу. Видно было, что ребята зажаты, давит ответственность. Но тем не менее, должны выжимать максимум, имея два большинства "пять на три". Во втором периоде выправились, но работы непочатый край.

Игроки передерживают шайбу? Мы об этом говорили, но на все нужно время. У нас его, конечно, нет. Когда летит стая птиц, впереди всегда лидер. В команде должен быть лидер по духу внутри коллектива, содержанию и по сердцу. Нам сейчас этого не хватает. Будем искать, выжимать, думаю, это придет», — приводит слова Десяткова «Матч ТВ».

После этого матча СКА располагается на 2-й позиции в таблице Запада с 9-ю очками в активе. «Лада» — на последней 11-й строчке с 2 баллами.