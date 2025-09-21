1-й таймКраснодар — ЗенитОнлайн
ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Виктор Дьёкереш«Арсенал» — «Манчестер Сити»: онлайн, прямая трансляция матча АПЛ
  • 18:57
    • Дубль Окулова помог «Авангарду» обыграть «Ак Барс»
  • 17:38
    • «Нефтехимик» разгромил «Автомобилист» в Екатеринбурге
  • 16:30
    • Дубль Угальде принес «Спартаку» победу над «Крыльями Советов»
  • 20:13
    • «Монако» разгромил «Мец» в Лиге 1
  • 18:59
    • «Балтика» и «Ростов» сыграли вничью
    Все новости спорта

    Десятков: Видно было, что ребята зажаты, давит ответственность

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ СКА Лада
    Главный тренер «Лады» Павел Десятков высказался о матче против СКА (0:3).

    Павел Десятков
    ТопБесплатная ставкаПолучитьНовичкамТрансляции матчей
    Павел Десятков

    «Много сумбура было поначалу. Видно было, что ребята зажаты, давит ответственность. Но тем не менее, должны выжимать максимум, имея два большинства "пять на три". Во втором периоде выправились, но работы непочатый край.

    Игроки передерживают шайбу? Мы об этом говорили, но на все нужно время. У нас его, конечно, нет. Когда летит стая птиц, впереди всегда лидер. В команде должен быть лидер по духу внутри коллектива, содержанию и по сердцу. Нам сейчас этого не хватает. Будем искать, выжимать, думаю, это придет», — приводит слова Десяткова «Матч ТВ».

  • Первый пошёл. Сработает ли у «Лады» замена Миронова на Десяткова?
  • Экс-тренер «Витязя» возвращается в родной клуб
  • Сегодня

    • После этого матча СКА располагается на 2-й позиции в таблице Запада с 9-ю очками в активе. «Лада» — на последней 11-й строчке с 2 баллами.

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Интер» всухую обыграет «Сассуоло»?
  • «Интер» — «Сассуоло». Прогноз и ставки
  • 1.80
    •
  • «ПСЖ» одолеет «Марсель» в результативной встрече?
  • «Марсель» — «ПСЖ». Прогноз и ставки
  • 1.93
    •
  • Дортмундцы быстро скрутят «волков»
  • «Боруссия» Д — «Вольфсбург». Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьФрибет до 15 000 рублей без депозита ИгратьФрибет 3000 рублей после регистрации ИгратьФрибет до 10 000 новым клиентам ИгратьVIP-бонус 25 000 руб., промо: LIVESPORT ИгратьФрибет 2000 рублей новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.72
  • Экспресс дня 21 сентября
  • Сегодня в 21:45
    •  1.80
  • Прогноз на матч Интер — Сассуоло
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.93
  • Прогноз на матч Марсель — ПСЖ
  • Футбол
  • Завтра в 21:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Боруссия Д — Вольфсбург
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  1.90
  • Прогноз на матч Шанхай Дрэгонс — Торпедо
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  2.25
  • Прогноз на матч Сочи — ЦСКА
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  2.35
  • Прогноз на матч Барселона — Хетафе
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Галатасарай — Коньяспор
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Динамо Минск — Барыс
  • Хоккей
  • Завтра в 19:10
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЧМ-2025ЕвротурМЧМ-2025
    Теннис Бои Прочие