    «Арсенал» — «Манчестер Сити»: онлайн, прямая трансляция матча АПЛ
    Ги Буше: Мы ждали тяжелого старта, но адаптировались по ходу встречи

    Хоккей КХЛ Авангард Ак Барс
    Главный тренер «Авангарда» Ги Буше поделился мнением о победе своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Ак Барса» (6:1).

    Ги Буше — главный тренер «Авангарда»
    Ги Буше — главный тренер «Авангарда»

    «Тяжёлый матч, особенно вначале хорошо действовал соперник. Он был здорово подготовлен к матчу, они играли дома. В начале сезона мы им проиграли, тогда мы были хуже готовы к игре, команда на тот момент ещё не сыгралась, сейчас мы нашли свою игру, уже гораздо лучше друг друга чувствуем.

    Мы ждали тяжёлого старта, но адаптировались по ходу встречи и за счёт этого победили», — передает слова Буше Чемпионат.

    • «Авангард» располагается на 2-й позиции Востока с 10-ю очками в активе. В следующей встрече омичи сыграют против СКА 23-го сентября.

