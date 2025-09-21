Ги Буше: Мы ждали тяжелого старта, но адаптировались по ходу встречи

Главный тренерподелился мнением о победе своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против(6:1).

«Тяжёлый матч, особенно вначале хорошо действовал соперник. Он был здорово подготовлен к матчу, они играли дома. В начале сезона мы им проиграли, тогда мы были хуже готовы к игре, команда на тот момент ещё не сыгралась, сейчас мы нашли свою игру, уже гораздо лучше друг друга чувствуем.

Мы ждали тяжёлого старта, но адаптировались по ходу встречи и за счёт этого победили», — передает слова Буше Чемпионат.

«Авангард» располагается на 2-й позиции Востока с 10-ю очками в активе. В следующей встрече омичи сыграют против СКА 23-го сентября.