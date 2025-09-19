Генеральный менеджер «Миннесоты» Билл Герин высказался о переговорах с российским нападающим Кириллом Капризовым о новом контракте.

Кирилл Капризов globallookpress.com

«Эти переговоры конфиденциальны. Я не могу вдаваться в подробности. Все в порядке. Самое главное — мы хотим подписать Кирилла. Он наш франчайз-игрок. Мы хотим оставить его здесь. Он важная часть нашей команды. Мы работаем над этим. Делаем все возможное. Надеюсь, мы добьемся этого как можно скорее», — приводит слова Герина официальный сайт НХЛ.

Несколько дней назад стало известно, что Капризова не устроило последнее предложение «Миннесоты», которая предлагала ему 128 млн долларов за 8 лет контракта.

Нынешнее соглашение нападающего истекает по окончании сезона-2025/26. За 5 лет он получит 45 млн долларов. В минувшем сезоне Капризов 56 (25+31) очков в 41 матче регулярки, также у него было 9 (5+4) очков в 6 матчах.