Генеральный менеджер «Миннесоты» Билл Герин высказался о переговорах с российским нападающим Кириллом Капризовым о новом контракте.

Кирилл Капризов
Кирилл Капризовgloballookpress.com

«Эти переговоры конфиденциальны.  Я не могу вдаваться в подробности.  Все в порядке.  Самое главное — мы хотим подписать Кирилла.  Он наш франчайз-игрок.  Мы хотим оставить его здесь.  Он важная часть нашей команды.  Мы работаем над этим.  Делаем все возможное.  Надеюсь, мы добьемся этого как можно скорее», — приводит слова Герина официальный сайт НХЛ.

Несколько дней назад стало известно, что Капризова не устроило последнее предложение «Миннесоты», которая предлагала ему 128 млн долларов за 8 лет контракта.

Нынешнее соглашение нападающего истекает по окончании сезона-2025/26.  За 5 лет он получит 45 млн долларов.  В минувшем сезоне Капризов 56 (25+31) очков в 41 матче регулярки, также у него было 9 (5+4) очков в 6 матчах.