    Михаил Гуляев «Авангард» — «Салават Юлаев»: онлайн, прямая трансляция матча КХЛ
  • 16:56
    • Якупов получил серьезную травму
  • 14:57
    • «Сибирь» победила в гостях «Амур» по буллитам
  • 14:50
    • «Адмирал» легко обыграл «Шанхай Дрэгонс» в матче КХЛ
  • 13:10
    • Шнайдер вышла во второй круг турнира в Сеуле
  • 12:50
    • Сафонов попал в заявку «ПСЖ» на матч Лиги чемпионов с «Аталантой»
    Все новости спорта

    Галлан: «Адмирал» — сильная команда, их хоккеисты здорово играют

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Адмирал Шанхай Дрэгонс
    Главный тренер «Шанхай Дрэгонс» Жерар Галлан прокомментировал поражение своей команды от «Адмирала» (0:4) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

    Жерар Галлан
    Жерар Галлан

    «"Адмирал" очень здорово играл с точки зрения физики. Определенные отрезки игры мы провели неплохо, но совершили ошибки, которыми соперник и воспользовался. Первый период получился неплохой, игра была равной. Вратарь "Адмирала" совершил много сейвов, мы могли повести в счете. Но получилось как получилось.

    Мне нравится, как играет "Адмирал", они очень хорошо готовы физически, они были лучшей командой в этих двух матчах и одержали заслуженные победы. "Адмирал" — сильная команда, хоккеисты здорово играют», — приводит слова Галлана «Матч ТВ».

    «Адмирал» с 7 очками после 5 встреч занимает 2-ю строчку в Восточной конференции, «Шанхай» с 5 баллами занимает 6-ю позицию на Западе.

