Галлан: «Адмирал» — сильная команда, их хоккеисты здорово играют

Главный тренерпрокомментировал поражение своей команды от(0:4) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«"Адмирал" очень здорово играл с точки зрения физики. Определенные отрезки игры мы провели неплохо, но совершили ошибки, которыми соперник и воспользовался. Первый период получился неплохой, игра была равной. Вратарь "Адмирала" совершил много сейвов, мы могли повести в счете. Но получилось как получилось.

Мне нравится, как играет "Адмирал", они очень хорошо готовы физически, они были лучшей командой в этих двух матчах и одержали заслуженные победы. "Адмирал" — сильная команда, хоккеисты здорово играют», — приводит слова Галлана «Матч ТВ».

«Адмирал» с 7 очками после 5 встреч занимает 2-ю строчку в Восточной конференции, «Шанхай» с 5 баллами занимает 6-ю позицию на Западе.