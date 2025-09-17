В среду, 17 сентября, омский «Авангард» примет уфимский «Салават Юлаев» в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Следить за ходом встречи можно в нашей онлайн-трансляции.

23' «Салават Юлаев» опять неплохо проводит старт периода — по броскам пока 0:1 на этом отрезке матча.

22' Александр Волков («Авангард») классно переводит на Эндрю Потуральски, тот пытается бросить, но неудачно. 3-е звено хозяев меняется.

Эндрю Потуральски

21' Второй период стартовал! Матч продолжается...

20' Звучит серена! Первый период завершен! Счет 0:1 в пользу гостей! Отдохнем...

20' Николай Прохоркин («Авангард») тащит шайбу в зону Уфы, но делает это неудачно — положение вне игры фиксирует арбитр.

19' Проброс у «Салавата Юлаева» — гостям не удается выйти через пас.

18' Хозяева мчаться в атаку и закрепляются в зоне гостей. Опасный бросок от борта, но Александр Самонов («Салават Юлаев») отражает, однако давление продолжается...

17' Г-ОООООО-Л! «Салават Юлаев» — 0:1! Александр Чёрный классно открылся на правом борте, получил передачу от Комарова и точно бросил в правый верхний угол!

16' Ярослав Цулыгин («Салават Юлаев») классно вошел в зону хозяев, убрал шайбу под право и сильно бросил, но не попал в створ.

15' Продолжаем в равных составах.. Счет по-прежнему 0:0!

15' Первая стычка в этом матче. Возможно, последуют удаления...

14' Вбрасывание у ворот «Салавата Юлаева». По броскам в створ преимущество у гостей (5:3), но инициативу перехватили хозяева.

13' Волкова («Авангард») наносит мощный бросок по воротам гостей, Михаил Гуляев («Авангард») на добивании, но Дин Стюарт («Салават Юлаев») блокирует.

11' «Авангард» продолжает давить. Два игрока на пятаке возле Александра Самонова («Салават Юлаев»), наброс от Александра Волкова («Авангард»). но пока неудачно.

10' Первый бросок хозяев: Дмитрий Рашевский («Авангард») проходит вдоль борта и наносит мощный щелчок по воротам соперника, Александр Самонов («Салават Юлаев») надежен.

08' «Салават Юлаев» потихоньку отдает инициативу хозяевам, но бросков у «Авангарда» по-прежнему нет.

Дамир Шарипзянов

07' Игра продолжается в зоне гостей. Дамир Шарипзянов («Авангард») пытается закрыть линию, но у него это не получилась и приходится все начинать сначала.

06' Проброс у «Авангарда». Вбрасывание у ворот «ястребов».

05' Статистика по броскам за 5 минут — 3:0 в пользу «Салавата Юлаева», гости играют откровенно первым номером.

04' Гости контролируют шайбу, хотя у них на льду 4-е звено. Бросает Михаил Котляревский («Авангард»), пока Мишуров надежен в воротах «Авангарда».

03' Никита Зоркин («Салават Юлаев») бросил с центральной зоны, однако Андрей Мишуров («Авангард») надежно поймал шайбу в ловушку.

03' Павел Леука («Авангард») пробросил себе на ход и попытался бросить, но шайба не попала в створ.

02' «Авангард» навязывает борьбу в зоне атаки, гости не могут выйти через пас.

01' Матч «Авангард» — «Салават Юлаев» начался! Счет 0:0! Поехали…

До матча

Андрей Мишуров

16:29 Команды появляются на льду «Арены G-Drive». Звучит гимн РФ. Матч вот-вот начнется!

16:27 Главными арбитрами встречи назначены Евгений Ромасько и Алексей Васильев.

16:25 Сегодняшний матч пройдет в Омске на «Арена G-Drive».

16:20 Пару фоток с разминки.

Разминка «Авангарда»

Разминка «Авангарда»

16:17 Всем доброго хоккейного дня! Мы начинаем онлайн-трансляцию матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Авангардом» и «Салаватом Юлаевым». За этой встречей вместе с вами буду следить я, Петровский Виктор.

Составы команд

«Авангард»: Мишуров Андрей, Шарипзянов Дамир, Ибрагимов Марсель, Мартынов Игорь, Игумнов Иван, Фьоре Джованни, Лажуа Максим, Войнов Вячеслав, Окулов Константин, Пономарев Василий, Рашевский Дмитрий, Блажиевский Артём, Гуляев Михаил, Леука Павел, Потуральски Эндрю, Волков Александр, Чайка Даниил, Прохоркин Николай, Котляревский Михаил.

«Салават Юлаев»: Самонов Александр, Стюарт Дин, Зоркин Никита, Алалыкин Данил, Хмелевский Александр, Ян Денис, Цулыгин Ярослав, Варлов Сергей, Кузьмин Глеб, Родуолд Джек, Кузнецов Максим, Панин Григорий, Комаров Александр, Чёрный Александр, Хохряков Пётр, Сучков Егор, Щербаков Никита, Газимов Ильдан, Горшков Артём, Ефремов Владислав, Набиев Артём.

«Авангард»

«Авангард» неплохо начал нынешний сезон и потихоньку начал продвигаться к верхушке турнирной таблицы Восточной конференции. Напомним, что в самом первом матче сезона омская команда дома потерпела поражение от Казанского Ак Барса (1:2), но смогла быстро оправится от этого и больше очков не теряла. Благодаря этому, «ястребы» сейчас занимают второе место в дивизионе «Чернышова» и четвертое на Востоке.

«Авангард» проводит длительную домашнюю серию, в рамках которой выиграл три последние матча. Поверженными оказались хабаровский «Амур» (2:1), московское «Динамо» (7:4) и минское «Динамо» (5:4 в серии буллитов).

«Салават Юлаев»

«Салават Юлаев» неудачно начал нынешний регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги. Команда набрала всего два очка в четырех стартовых матчах благодаря единственной победе над магнитогорским Металлургом со счетом 2:3 в овертайме. В данный момент уфимский клуб занимает последнее место в дивизионе «Чернышова» и в Восточной конференции.

Отметим, что помимо одной победы у «Салавата Юлаева» было еще три поражения, полученных в основное время. Обидчиками Уфы выступили: нижегородское «Торпедо» (3:4) и дважды екатеринбургский «Автомобилист» (1:4) и (2:4).

Личные встречи

Между собой соперники играют довольно часто и ни одна из команд не имеет явного превосходства над другой. В 2025-м году «Авангард» и «Салават Юлаев» провели 3 очных дуэли — счет побед 2:1 в пользу Уфы. Свой предыдущий матч соперники играли в рамках регулярного чемпионата КХЛ прошлого сезона, тогда в гостях «Салават Юлаев» выиграл (4:2).

