«Авангард» не оставит шансов сопернику на успех?

прогноз на матч КХЛ, ставка за 1.85

В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Авангард» будет принимать «Салават Юлаев». Игра пройдет на «Арене G-Drive» 17 сентября, начало — в 16:30 (мск).

«Авангард»

Турнирное положение: В Восточной конференции хоккеисты «Авангарда» занимают 2 место, набрав 6 очков. В четырёх матчах КХЛ команда из Омска забросила 15 и пропустила 11 шайб.

Последние матчи: «Авангард» одержал третью победу подряд в континентальной хоккейной лиге. Ястребы добились успеха в битве с минским «Динамо», основное время поединка завершилось вничью (4:4). В серии буллитов точнее оказались игроки «Авангарда» (2:1 — по буллитам). Автором победного броска стал Прохоркин.

Не сыграют: Джозеф Чеккони пропустит игру из-за травмы.

Состояние команды: «Авангарду» пока не везет в играх с «Салават Юлаевым», в семи последних матчах противостояния, ястребы смогли одержать лишь одну победу. Хотя сейчас команда набрала ход и выиграла также у «Динамо» Москва (7:4) и «Амура» (2:1).

«Салават Юлаев»

Турнирное положение: «Салават Юлаев» расположился на 10 строчке таблицы в Восточной конференции. Уфимцы набрали 2 очка при 9 заброшенных и 14 пропущенных шайб.

Последние матчи: «Салават Юлаев» оступился в очередном матче КХЛ, команда Виктора Козлова дважды проиграла «Автомобилисту» (2:4, 1:4). В основное время екатеринбуржцы в этом сезоне ещё не побеждали, обыграв лишь «Металлург» в овертайме (3:2).

Не сыграют: В лазарете команды с травмами находятся Артем Пименов и Алексей Василевский.

Состояние команды: «Салават Юлаев» страдает с плохой реализацией, в Восточной конференции уфимцы по этому показателю опережают «Сибирь» и «Адмирал».

Статистика для ставок

«Авангард» одержал три победы подряд в КХЛ

«Салават Юлаев» — одна из худших команд Востока по реализации моментов

В семи матчах «Авангард» одержал одну победу над «Салаватом Юлаевым»

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Авангарда» букмекерами оценивается в 1.70, ничья — в 4.40, а победа «Салавата Юлаева» — в 4.24.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 2.15, на тотал меньше 5.5 — за 1.70.

Прогноз: У «Авангарда» есть прекрасная возможность прервать черную полосу личных встреч с «Салаватом Юлаевым», команда соперника сейчас находится в разобранном состоянии и мало забивает. Наш прогноз — победа «Авангарда» с минимальным преимуществом.

Ставка: Ф1 (-1) с коэффициентом 1.85.

Прогноз: «Салават Юлаев» мало забрасывает, но много пропускает,ожидаем результативной игры со стороны «Авангарда».

Ставка: ТБ 5.5 с коэффициентом 2.15.