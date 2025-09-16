«Торпедо» обыграл всухую «Сочи»

Никита Шавин Фото: globallookpress.com
Первую шайбу в матче забросил Никита Шавин на 40-й минуте встречи. На 57-й минуте Сергей Гончарук удвоил преимущество, а Егор Виноградов на 59-й минуте установил окончательный счет.
Вратарь гостей Иван Кульбаков отразил все 38 бросков по своим воротам.
«Торпедо» по-прежнему остается единственным клубом в КХЛ, ни разу не потерпевшим поражение. Нижегородцы возглавляют турнирную таблицу на Западе с 10 очками после 5 встреч.
У сочинцев остается 5 баллов и 7-я позиция в Западной конференции.