«Торпедо» обыграл всухую «Сочи»

переигралв гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ — 3:0.

Первую шайбу в матче забросил Никита Шавин на 40-й минуте встречи. На 57-й минуте Сергей Гончарук удвоил преимущество, а Егор Виноградов на 59-й минуте установил окончательный счет.

Вратарь гостей Иван Кульбаков отразил все 38 бросков по своим воротам.

«Торпедо» по-прежнему остается единственным клубом в КХЛ, ни разу не потерпевшим поражение. Нижегородцы возглавляют турнирную таблицу на Западе с 10 очками после 5 встреч.

У сочинцев остается 5 баллов и 7-я позиция в Западной конференции.