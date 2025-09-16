1-й таймТоттенхэм — ВильярреалОнлайн
    Кристиан Ромеро«Тоттенхэм» — «Вильярреал»: онлайн, прямая трансляция матча ЛЧ
  • 22:19
    • «Спартак» вырвал победу у ЦСКА по буллитам в матче КХЛ
  • 21:47
    • Гол и ассист Мартинелли помогли «Арсеналу» обыграть «Атлетик»
  • 21:21
    • «Ювентус» и «Боруссия» Д опубликовали стартовые составы на матч ЛЧ
  • 20:48
    • «Локомотив» одержал победу над «Акроном», Комличенко оформил дубль
  • 22:31
    • Защитник «Реала» Александер-Арнольд получил травму в матче против «Марселя»
    Все новости спорта

    «Торпедо» обыграл всухую «Сочи»

    «Сочи» — «Торпедо»: счет матча 0:3, обзор голов

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Торпедо Сочи
    «Торпедо» переиграл «Сочи» в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ — 3:0.

    Никита Шавин
    Никита Шавин

    Первую шайбу в матче забросил Никита Шавин на 40-й минуте встречи. На 57-й минуте Сергей Гончарук удвоил преимущество, а Егор Виноградов на 59-й минуте установил окончательный счет.

    Вратарь гостей Иван Кульбаков отразил все 38 бросков по своим воротам.

    «Торпедо» по-прежнему остается единственным клубом в КХЛ, ни разу не потерпевшим поражение. Нижегородцы возглавляют турнирную таблицу на Западе с 10 очками после 5 встреч.

    У сочинцев остается 5 баллов и 7-я позиция в Западной конференции.

