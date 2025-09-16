Последний матч команд между собой: Торпедо — Сочи 6:3. Как сложится игра в этот раз?
- Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Сочи» — «Торпедо». Коэффициент ставки —
4.30.
- Участники конкурса прогнозов считают, что матч завершится со счетом 2:0.
- Искусственный интеллект, проанализировавший статистику и линии букмекеров, предполагает, что матч закончится со счетом 2:0.
Коэффициенты букмекеров на матч:
- Сочи:
- Ничья:
- Торпедо:
Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Сочи — Торпедо.
Кроме того, на странице: котировки на матч букмекерских контор, подробная предматчевая статистика, составы команд.
Смотреть матч онлайнНужны: регистрация и любой депозит
Фрибет 130EURНовым игрокам
Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.