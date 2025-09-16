Сочи — Торпедо. Ставка (к. 4.30) и прогноз на хоккей, КХЛ, 16 сентября 2025 года

Сочи
Торпедо
«Сочи»
Турнирное положение: Хоккеисты «Сочи» продолжают набирать очки в КХЛ, южане в Западной конференции занимают 5 место, набрав 5 пунктов.
Последние матчи: После двух побед над ЦСКА и «Динамо» хоккеисты допустили осечку в поединке против «Трактора», но свое очко сочинцы всё-таки взяли. Основное время поединка завершилось вничью (3:3), а в овертайме «Сочи» пропустили четвертую шайбу от французского хоккеиста Пьерика Дубе.
Сочи — Торпедо: коэффициенты букмекеров
Не сыграют: «Сочи» в предстоящей игре с лидером Западной конференции не сыграют травмированные Жан-Кристоф Боден и Амир Гараев.
Состояние команды: Перед стартом нового хоккейного сезона в «Сочи» уволили главного тренера Вячеслава Козлова, на тренерском мостике появился Владимир Крикунов. Под его руководством южане себя проявили с лучшей стороны в первых играх КХЛ, набрав очка в поединках против «Трактора», ЦСКА и «Динамо».
«Торпедо»
Турнирное положение: «Торпедо» уверенно лидирует на Западе, заработав 8 очков. Нижегородцы на старте сезона Континентальной хоккейной лиги одержали две победы в основновное время и две победы в овертайме.
Последние матчи: «Торпедо» одержало четвертую победу подряд в Континентальной хоккейной лиге. После домашней серией нижегородцы отправились на поединок против московского «Спартака». По ходу поединка торпедовцам пришлось дважды отыгрываться, команду от поражения спасли точные броски в исполнении Никиты Рожкова, Сергея Гончарука и Егора Виноградова. Основное время встречи завершилось вничью (3:3). В овертайме победную шайбу в составе «Торпедо» забросил Кирилл Воронин.
Не сыграют: Из-за травмы предстоящую игру пропустит Максим Летунов.
Состояние команды: Стартовые матчи КХЛ прошли для «Торпедо» со знаком плюс. Нижегородцы обыграло с разницей в один мяч «Ладу» (4:3) и «Салават Юлаев» (4:3). Поединок против СКА завершился победой «Торпедо» в овертайме (3:2).
Статистика для ставок
- «Сочи» — в топ-5 команд Западной конференции
- «Торпедо» — лидер Западной конференции
- «Торпедо» дважды обыграл «Сочи» в КХЛ в 2025-м (6:3, 3:1)
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Победа «Торпедо» букмекерами оценивается в 2.08, ничья — в 4.30, а победа «Сочи» — в 3.05.
На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.95, на тотал меньше 5.5 — за 1.85.
Прогноз: Практика последних встреч «Торпедо» и «Сочи» показывает, что команды с тудом определяют победителя в основное время. Не исключаем, что соперники сыграют в овертайме или серии буллитов.
Ставка: Будет ничья в основное время с коэффициентом 4.30.
Прогноз: Можно рискнуть в пользу победы «Торпедо», дел в том, что нижегородцы в этом сезоне КХЛ еще не проигрывали.
Ставка: Победа «Торпедо» с коэффициентом 2.08.