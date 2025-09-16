Сочи — Торпедо. Ставка (к. 4.30) и прогноз на хоккей, КХЛ, 16 сентября 2025 года

В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Сочи» будет принимать «Торпедо». Игра пройдет на арене «Большой» 16 сентября, начало — в 19:30 (мск). Ставка и прогноз на матч «Сочи» — «Торпедо», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Сочи»

Турнирное положение: Хоккеисты «Сочи» продолжают набирать очки в КХЛ, южане в Западной конференции занимают 5 место, набрав 5 пунктов.

Последние матчи: После двух побед над ЦСКА и «Динамо» хоккеисты допустили осечку в поединке против «Трактора», но свое очко сочинцы всё-таки взяли. Основное время поединка завершилось вничью (3:3), а в овертайме «Сочи» пропустили четвертую шайбу от французского хоккеиста Пьерика Дубе.

Не сыграют: «Сочи» в предстоящей игре с лидером Западной конференции не сыграют травмированные Жан-Кристоф Боден и Амир Гараев.

Прогнозы и ставки на КХЛ

Состояние команды: Перед стартом нового хоккейного сезона в «Сочи» уволили главного тренера Вячеслава Козлова, на тренерском мостике появился Владимир Крикунов. Под его руководством южане себя проявили с лучшей стороны в первых играх КХЛ, набрав очка в поединках против «Трактора», ЦСКА и «Динамо».

«Торпедо»

Турнирное положение: «Торпедо» уверенно лидирует на Западе, заработав 8 очков. Нижегородцы на старте сезона Континентальной хоккейной лиги одержали две победы в основновное время и две победы в овертайме.

Последние матчи: «Торпедо» одержало четвертую победу подряд в Континентальной хоккейной лиге. После домашней серией нижегородцы отправились на поединок против московского «Спартака». По ходу поединка торпедовцам пришлось дважды отыгрываться, команду от поражения спасли точные броски в исполнении Никиты Рожкова, Сергея Гончарука и Егора Виноградова. Основное время встречи завершилось вничью (3:3). В овертайме победную шайбу в составе «Торпедо» забросил Кирилл Воронин.

Не сыграют: Из-за травмы предстоящую игру пропустит Максим Летунов.

Состояние команды: Стартовые матчи КХЛ прошли для «Торпедо» со знаком плюс. Нижегородцы обыграло с разницей в один мяч «Ладу» (4:3) и «Салават Юлаев» (4:3). Поединок против СКА завершился победой «Торпедо» в овертайме (3:2).

Статистика для ставок

«Сочи» — в топ-5 команд Западной конференции

«Торпедо» — лидер Западной конференции

«Торпедо» дважды обыграл «Сочи» в КХЛ в 2025-м (6:3, 3:1)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Торпедо» букмекерами оценивается в 2.08, ничья — в 4.30, а победа «Сочи» — в 3.05.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.95, на тотал меньше 5.5 — за 1.85.

Прогноз: Практика последних встреч «Торпедо» и «Сочи» показывает, что команды с тудом определяют победителя в основное время. Не исключаем, что соперники сыграют в овертайме или серии буллитов.

Ставка: Будет ничья в основное время с коэффициентом 4.30.

Прогноз: Можно рискнуть в пользу победы «Торпедо», дел в том, что нижегородцы в этом сезоне КХЛ еще не проигрывали.

Ставка: Победа «Торпедо» с коэффициентом 2.08.