Овечкин — о новой форме «Вашингтона»: Напоминает первые дни в клубе

Форвардподелился впечатлениями от новой формы команды. По словам хоккеиста, экипировка вызывает у него воспоминания о первых годах в клубе НХЛ.

Домашняя форма сезона-2025/26 выполнена в традиционных цветах «Вашингтона» — красном, белом и тёмно-синем, с изображением символа команды — кричащего орла — в центре.

«Это напоминает мне мой первый год — хорошие деньки. Выглядит круто! Надеюсь, болельщикам понравится», — приводит слова 39-летнего россиянина ESPN.

Предстоящий сезон станет для Овечкина 21-м в карьере и последним по действующему контракту с «Вашингтоном», за который он выступает с 2005 года.