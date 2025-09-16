LIVE: ЦСКА — Спартак 16.09.2025 смотреть онлайн

Последний матч команд между собой: Спартак — ЦСКА 0:2. Как сложится игра в этот раз?
- Наши эксперты подготовили прогноз на матч ЦСКА — Спартак с предлагаемым коэффициентом для ставки
1.81.
- Участники конкурса прогнозов считают, что матч завершится со счетом 3:1.
- Искусственный интеллект, проанализировавший статистику и линии букмекеров, предполагает, что матч закончится со счетом 3:1.
Коэффициенты букмекеров на матч:
- ЦСКА:
- Ничья:
- Спартак:
Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча ЦСКА — Спартак.
Кроме того, на странице: котировки на матч букмекерских контор, подробная предматчевая статистика, составы команд.
Смотреть матч онлайнНужны: регистрация и любой депозит
Фрибет 130EURНовым игрокам
Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.