    Сушинский объяснил, почему Капризов не подписывает новый контракт с «Миннесотой»

    Хоккей Прогнозы на НХЛ НХЛ Миннесота Уайлд
    Экс-нападающий сборной России Максим Сушинский высказался о ситуации форварда Кирилла Капризова, который не продлевает контракт с «Миннесотой».

    Кирилл Капризов — нападающий «Миннесоты»
    Кирилл Капризов — нападающий «Миннесоты»

    Ранее сообщалось о том, что россиянин отклонил предложение клуба о продлении контракта на 8 лет на сумму 128 млн долларов. По этому соглашению Капризов был бы самым высокооплачиваемым хоккеистом в НХЛ.

    «Думаю, Кирилл просто хочет что-то выиграть, поэтому и не подписывает новый контракт. В "Миннесоте" завоевать Кубок Стэнли будет тяжелее, а тут есть возможность найти более топовый клуб. Кирилл верен себе и спорту. К тому же он ведь не 128 миллионов потеряет, а лишь часть. Ну, получит чуть меньше, зато будет топовым игроком в топовой команде. Рискует деньгами в пользу чашки, регалий. Это мужественное решение — отказаться от миллионов ради карьеры. Ему за это респект», — сказал Сушинский «ВсеПроСпорт».

    Российский форвард провел за «Уайлд» 47 матчей, забросил 30 шайб и сделал 35 голевых передач.

