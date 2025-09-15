Сушинский объяснил, почему Капризов не подписывает новый контракт с «Миннесотой»

Экс-нападающий сборной Россиивысказался о ситуации форварда, который не продлевает контракт с

Ранее сообщалось о том, что россиянин отклонил предложение клуба о продлении контракта на 8 лет на сумму 128 млн долларов. По этому соглашению Капризов был бы самым высокооплачиваемым хоккеистом в НХЛ.

«Думаю, Кирилл просто хочет что-то выиграть, поэтому и не подписывает новый контракт. В "Миннесоте" завоевать Кубок Стэнли будет тяжелее, а тут есть возможность найти более топовый клуб. Кирилл верен себе и спорту. К тому же он ведь не 128 миллионов потеряет, а лишь часть. Ну, получит чуть меньше, зато будет топовым игроком в топовой команде. Рискует деньгами в пользу чашки, регалий. Это мужественное решение — отказаться от миллионов ради карьеры. Ему за это респект», — сказал Сушинский «ВсеПроСпорт».

Действующее соглашение Капризова с «Миннесотой» рассчитано до конца сезона 2025/2026.

Российский форвард провел за «Уайлд» 47 матчей, забросил 30 шайб и сделал 35 голевых передач.