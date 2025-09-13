Капризов хочет получать в «Миннесоте» от 18 до 19 млн долларов в год

Кирилл Капризов Фото: globallookpress.com
По информации источника, представители хоккеиста намерены зарезервировать 20% от потолка зарплат клуба, что позволит Капризову зарабатывать от $18 до $19 млн в год.
Капризов был выбран «Миннесотой» на драфте НХЛ 2015 года и дебютировал в лиге в 2021-м, став обладателем «Колдер Трофи» как лучший новичок. В регулярных чемпионатах НХЛ он провёл 319 матчей, набрав 386 очков (185 голов + 201 передача).
В сезоне-2024/25 «Миннесота» завершила выступление в первом раунде Кубка Стэнли, уступив «Вегас Голден Найтс».