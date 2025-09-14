Никитин: ЦСКА заслужил победу

Главный тренервысказался о матче против(2:1).

«Очень быстрая игра. В принципе, все игры с "Северсталью" такие. Было важно держать темп. Парни сделали много хороших вещей. Не всё получалось. Это нормальный процесс. В целом я думаю, что заслужили.

Был ли разговор с командой после поражения в Сочи? Мы разговариваем независимо от результата. Парни должны понять, что процесс непрерывный. Не зависит, как ты сегодня сыграл. Было ли больше страсти сегодня, чем в игре с "Сочи"? Да. Думаю, что против "Северстали" так точно нельзя было бы играть. Я не говорю, что мы лучше "Северстали" играем. Нет. Как команда мы сегодня играли лучше, чем ЦСКА в Сочи», — цитирует Никитина пресс-служба клуба.

Прогнозы и ставки на КХЛ

ЦСКА с 6 очками стал лидером Восточной конференции. «Северсталь» (4) пока на 8-й строчке.