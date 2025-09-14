«Локомотив» уступил «Нефтехимику» в овертайме

В рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги состоялся матч между нижнекамскими ярославским. Встреча завершилась напряженной победой хозяев со счетом 5:4 в овертайме.

Одним из главных героев матча стал нападающий «Локомотива» Александр Радулов, оформивший дубль и отметившийся результативной передачей. Уже на 31-й секунде он забросил первую шайбу встречи. Кроме Радулова, голы в составе ярославской команды забили Егор Сурин и Максим Шалунов.

За «Нефтехимик» заброшенные шайбы разделили Андрей Белозкеров, Жан- Себастьен Ди, Евгений Митякин и Данил Юртайкин, который сравнял счёт на 54-й минуте. В дополнительное время победу нижнекамцам принес решающий гол Дамира Жафярова.