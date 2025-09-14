«Локомотив» уступил «Нефтехимику» в овертайме

2-й таймБёрнли — ЛиверпульОнлайн
    «Бёрнли» — «Ливерпуль»: онлайн, прямая трансляция матча АПЛ
    «Нефтехимик» — «Локомотив»: счет матча 5:4 (ОТ), обзор голов

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Нефтехимик Локомотив
    В рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги состоялся матч между нижнекамским «Нефтехимиком» и ярославским «Локомотивом». Встреча завершилась напряженной победой хозяев со счетом 5:4 в овертайме.

    Одним из главных героев матча стал нападающий «Локомотива» Александр Радулов, оформивший дубль и отметившийся результативной передачей. Уже на 31-й секунде он забросил первую шайбу встречи. Кроме Радулова, голы в составе ярославской команды забили Егор Сурин и Максим Шалунов.

    За «Нефтехимик» заброшенные шайбы разделили Андрей Белозкеров, Жан- Себастьен Ди, Евгений Митякин и Данил Юртайкин, который сравнял счёт на 54-й минуте. В дополнительное время победу нижнекамцам принес решающий гол Дамира Жафярова.

    Чемпионат КХЛ
    «Нефтехимик» (Нижнекамск) — «Локомотив» (Ярославль) — 5:4 ОТ (1:2, 2:2, 1:0, 1:0)
    Голы: Радулов — 2 (Сергеев), 0:31 — 0:1. Сурин — 3 (Иванов), 3:01 — 0:2. Белозеров — 2 (бол., Дергачев, Федотов), 8:20 — 1:2. Шалунов — 2 (бол., Березкин, Радулов), 23:28 — 1:3. Ди — 1 (бол., Юртайкин, Барулин), 29:42 — 2:3. Митякин — 2 (Капустин, Шафигуллин), 30:59 — 3:3. Радулов — 3 (Сурин, Иванов), 31:12 — 3:4. Юртайкин — 1 (бол., Барулин, Митякин), 53:36 — 4:4. Жафяров — 2 (бол., Белозеров, Федотов), 61:33 — 5:4Вратари: Озолин (Долганов, 31:12) — Мельничук (Исаев, 30:59)Штраф: 6 — 14Броски: 26 (6+8+9+3) — 33 (10+12+11+0)

