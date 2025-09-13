1-й таймВест-Хэм — ТоттенхэмОнлайн
ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Ришарлисон и Бреннан Джонсон«Вест-Хэм» — «Тоттенхэм». Онлайн, прямая трансляция
  • 19:15
    • «Реал» в меньшинстве победил «Реал Сосьедад»
  • 19:05
    • Костромской «Спартак» вырвал победу у «Арсенала» и вышел в лидеры Первой лиги
  • 18:46
    • «Динамо» М сыграло вничью со «Спартаком» в матче РПЛ
  • 18:41
    • «Ахмат» и «Локомотив» поделили очки в матче РПЛ
  • 16:28
    • Дубль Субименди принес «Арсеналу» победу над «Ноттингемом» в матче АПЛ
    Все новости спорта

    Кравец прокомментировал поражение «Барыса» в матче против «Динамо» Мн

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Барыс Динамо Минск
    Главный тренер «Барыса» Михаил Кравец высказался о поражении своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против минского «Динамо» (1:3).

    Михаил Кравец — главный тренер «Барыса»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Михаил Кравец — главный тренер «Барыса»

    «Хочу поблагодарить болельщиков. Была великолепная посещаемость и поддержка. Надеюсь, зрители видели, что ребята боролись с первой и до последней секунды. Естественно, есть какие‑то ошибки. К сожалению, тот же момент после нашего забитого гола.

    Надо сдерживать эмоции и правильно сыграть после такого. А мы практически через смену пропускаем. Это не дает пользы. И концовка периода — опять ту же ошибку пропустили. Ну и и пропускать за 9 секунд до сирены (во втором периоде) — чистая недоработка. Надо грамотно играть после пропущенных или заброшенных шайб, а также в начале и конце периода.

    Точно не хватило голов в большинстве, хотя моменты создавали хорошие. Вратарь соперника подвытащил, хотя наш голкипер тоже хорошо отыграл. Много положительных моментов. Надо расти в хоккейном IQ тоже. Будем тренироваться и готовиться», — передает слова Кравца «Матч ТВ».

  • Неделя КХЛ: Трофей «Локомотива», огненное дерби на «СКА-Арене», яркое возвращение Никитина
  • Обзор первой игровой недели КХЛ
  • 08/09/2025

    • После этого матча «Барыс» располагается на 4-й позиции Востока с 4 очками в активе. В следующем поединке астанинцы сыграют против московского «Динамо» 15-го сентября.

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Сливочные» продолжат победную серию
  • «Реал Сосьедад» — «Реал» Мадрид. Прогноз и ставки
  • 2.02
    •
  • Будут ли у «Краснодара» проблемы с «Акроном»?
  • «Краснодар» — «Акрон». Прогноз и ставки
  • 2.05
    •
  • «Фиорентина» и «Наполи» забьют друг другу
  • «Фиорентина» — «Наполи». Прогноз и ставки
  • 2.30
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьФрибет €130 только по промо LS1W ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус $350 на второй депозит
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.86
  • Экспресс дня 13 сентября
  • Сегодня в 21:45
    •  2.05
  • Прогноз на матч Краснодар — Акрон
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.30
  • Прогноз на матч Фиорентина — Наполи
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.95
  • Прогноз на матч Осер — Монако
  • Футбол
  • Сегодня в 22:05
    •  1.89
  • Прогноз на матч Атлетико — Вильярреал
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.45
  • Прогноз на матч Бавария — Гамбург
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.35
  • Прогноз на матч Брентфорд — Челси
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  4.10
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Завтра в 18:30
    •  2.55
  • Прогноз на матч Балтика — Зенит
  • Футбол
  • Завтра в 17:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЧМ-2025ЕвротурМЧМ-2025
    Теннис Бои Прочие