Кравец прокомментировал поражение «Барыса» в матче против «Динамо» Мн

Главный тренервысказался о поражении своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против минского(1:3).

«Хочу поблагодарить болельщиков. Была великолепная посещаемость и поддержка. Надеюсь, зрители видели, что ребята боролись с первой и до последней секунды. Естественно, есть какие‑то ошибки. К сожалению, тот же момент после нашего забитого гола.

Надо сдерживать эмоции и правильно сыграть после такого. А мы практически через смену пропускаем. Это не дает пользы. И концовка периода — опять ту же ошибку пропустили. Ну и и пропускать за 9 секунд до сирены (во втором периоде) — чистая недоработка. Надо грамотно играть после пропущенных или заброшенных шайб, а также в начале и конце периода.

Точно не хватило голов в большинстве, хотя моменты создавали хорошие. Вратарь соперника подвытащил, хотя наш голкипер тоже хорошо отыграл. Много положительных моментов. Надо расти в хоккейном IQ тоже. Будем тренироваться и готовиться», — передает слова Кравца «Матч ТВ».

После этого матча «Барыс» располагается на 4-й позиции Востока с 4 очками в активе. В следующем поединке астанинцы сыграют против московского «Динамо» 15-го сентября.